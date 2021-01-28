هناء الرستماني.. 22 عاماً من الخبرة تقود «أبوظبي الأول»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أشاد معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بقرار سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول، بتعيين هناء الرستماني بمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول أكبر المؤسسات المالية الوطنية في المنطقة، لتكون أول قيادية نسائية إماراتية تحتل مثل هذا المنصب، بخبرة تزيد على 22 عاماً بالعمل المصرفي.

وقال في «تدوينة» عبر «تويتر»: «نبارك لأنفسنا ولبنك أبوظبي الأول تعيينه للسيدة هناء الرستماني رئيسية تنفيذية للبنك الأكبر في الإمارات.. رسائل إيجابية عن الكفاءة والمواطن والمرأة في الإمارات يرسلها هذا التعيين، قرار تجاري وإداري بأبعاد إيجابية تتخطى قطاع المصارف والبنوك».

كما أشاد معالي عبدالحميد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي، بالتعيين، وقال في بيان صادر عن المصرف: «يأتي هذا التعيين المهم إيماناً من قيادتنا الرشيدة بدور المرأة الإماراتية، وثقتهم بجدارتها لتبوؤ مناصب قيادية وحيوية، وهو النهج الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس جهود الدولة بتحقيق استراتيجية التوازن بين الجنسين في كل الميادين».

وتابع: «سنواصل في المصرف المركزي عملنا بدفع منظومة التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة الإماراتية بتولي مناصب قيادية في القطاع المصرفي في الدولة، ونحن على ثقة بإدارة القيادات النسائية التي تسهم في دعم مسيرة نمو القطاع».

وكانت الرستماني تشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي منذ أبريل 2020، ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في المجموعة، منذ أبريل 2017، وتخلف أندريه الصايغ، لتكون بذلك أول قيادية نسائية إماراتية تشغل هذا المنصب.

وقال أندريه الصايغ: «يأتي تعيين هناء الرستماني بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة بنك أبوظبي الأول كونها خطوة مهمة على مستوى البنك والقطاع بشكل عام، بعد ما حققته من نجاحات وإنجازات في قيادتها لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لسنوات عديدة، الأمر الذي يجعلها خياراً مثالياً بدعم رؤية البنك، التي تضع العملاء والتحول الرقمي في مقدمة الأولويات».

22 عاماً

وتتمتع هناء بأكثر من 22 عاماً من الخبرة في مجال البنوك والتمويل، وعملت في البنوك الدولية والمحلية في الإمارات، كما عملت أيضاً كونها عضو مجلس إدارة مستقلاً في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ومعهد الإمارات للخدمات المصرفية والمالية، والخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي الأول بسويسرا.

تقلدت العديد من المناصب في «بنك الخليج الأول» قبل اندماجه، فكانت رئيسة قسم التخطيط الاستراتيجية بين 2007 و2014، ورئيسة الاتصالات المؤسسية بين 2005 و2006، ونائب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بين 2002 و2004، ومديرة تطوير المنتجات والتسويق بين 2000 و2002.

و«الرستماني» حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993، ودرجة الماجستير في إدارة المعلومات من الجامعة نفسها عام 1996، وصنفت من قبل مجلة»فوربس" ضمن قائمة أقوى سيدات الأعمال العربيات لعام 2017.

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