نتائج وتوزيعات البنوك تمنح الأسهم 10 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عادت الأسواق المحلية لمسارها الصاعد في ختام جلسة أمس وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 10 مليارات درهم، معززة بمكاسب أسهم البنوك بعد إعلان أكبر بنكين وطنيين أرباحاً وتوزيعات جيدة رغم الظروف العالمية الناجمة عن جائحة «كورونا».

وارتفع سوق دبي 1.05% إلى 2726.35 نقطة مع نمو أسهم البنوك والنقل والاستثمار والتأمين والاتصالات والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 1.42% عند 5661.83 نقطة، مدفوعاً بأسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة 743.89 مليون درهم منها 251.73 مليوناً في دبي و492.16 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 265.9 مليون سهم، موزعة بواقع 167.7 مليوناً في دبي و98.2 مليوناً بأبوظبي، من خلال 6298 صفقة.

وارتفع «أبوظبي الأول» بنسبة 2.46% متخطياً حاجز 15 درهماً مع تحقيق البنك أرباحاً صافية بنحو 10.6 مليارات درهم عن العام الماضي مع توصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم، فيما زاد «الإمارات دبي الوطني 2.59% مغلقاً عند 11.9 درهماً مع تحقيق البنك 7 مليارات درهم أرباحاً صافية وتوصية بتوزيع 40 فلساً للسهم.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2% مع نمو «دبي الإسلامي» 2% و«الإمارات دبي الوطني» 2.58%، ونما قطاع الاستثمار 0.45% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.6% و«شعاع كابيتال» 0.69% فيما استقر «سوق دبي المالي».

وزاد قطاع النقل 0.18% على وقع مكاسب «العربية للطيران» 0.76% و«الخليج للملاحة» 0.26%، فيما انخفض «أرامكس» 0.22%، واستقر قطاع العقار مع ثبات سهمي «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، بينما ارتفع «داماك» 0.73% و«الاتحاد العقارية» 0.35% وتراجع «ديار» 0.33% و«إعمار مولز» 0.54%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 86.6 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 44 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 31.7 مليون درهم، وحقق «بي إتش مباشر» أكبر ارتفاع بنسبة 14.9%، فيما كان «المدينة للتمويل» الأكثر تراجعاً بنسبة 1.51%. وعمد الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 11.14 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 1.84% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.46% و«أبوظبي الإسلامي» 2.23%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.08%، ونما قطاع العقار 3.41% مع صعود «الدار» 3.48% و«رأس الخيمة العقارية» 2.25%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.4% مع صعود سهم «اتصالات» بذات النسبة، كما نما قطاع الاستثمار 1.3% بعد صعود «العالمية القابضة» 1.32% و«الواحة كابيتال» 1.82% فيما استقر «إشراق»، وزاد قطاع الطاقة«0.14% مع ارتفاع»دانة غاز«1.17%، فيما استقر»طاقة«وانخفض»أدنوك للتوزيع«0.26%.

وهيمن»أبوظبي الأول«على النشاط مستقطباً 113.6 مليون درهم، تلاه»الدار«105.26 ملايين، ثم»العالمية القابضة«83.2 مليون درهم، وحقق»جلفار«أكبر ارتفاع بنسبة 6.38% فيما كان»مخازن زي" الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.34%. ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 55 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

تباين

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 37.6 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 6.6 ملايين، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 37.6 مليون درهم، ونحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 6.6 ملايين.

إفصاحات

* تعقد شركة أملاك للتمويل اجتماعاً لمجلس إدارتها الأحد لمناقشة تعيين عضو مجلس إدارة في المنصب الشاغر، والدعوة لعقد عمومية الشركة.

* حدد بنك المشرق 10 فبراير لعقد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

* أعلنت الشركة الوطنية الدولية القابضة حصولها على حكم من محكمة أسواق المال الكويتية برفض الدعوى المرفوعة ضدها وإحدى شركاتها التابعة من قبل حمد الذكير.

* أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفندق توقيع عقد بيع حصص بشركة الشخص الواحد «هاي سبريت» المملوكة لها مع هوليداي للخدمات البحرية إنفاذاً لبنود اتفاقية بيع والشراء نهاية ديسمبر.

* اقترح مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول» عقد العمومية السنوية في 28 فبراير للنظر بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 74% من رأس المال.

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