2.1 مليار إجمالي دخل «الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن الإمارات الإسلامي، نتائجه المالية لعام 2020، حيث بلغ إجمالي الدخل للمصرف 2.1 مليار درهم. ولا تزال الميزانية العمومية للمصرف تحافظ على مركزها السليم المدعوم بتغطية قوية لمخصصات انخفاض القيمة ومعدلات جيدة من السيولة ونسبة كفاية رأس المال. كما استمر المصرف بزيادة مبلغ مخصصات انخفاض القيمة في ظل بيئة من التحديات الاقتصادية.

وبلغ صافي الخسارة 482 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 145% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، متأثراً بانخفاض معدلات الربح وتراجع الدخل غير الممول بسبب التباطؤ الاقتصادي وارتفاع حجم مخصصات انخفاض القيمة. وبلغ إجمالي الموجودات 70.6 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 9% عن نهاية 2019.

وقال هشام القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تمكن الإمارات الإسلامي في 2020 من أداء دوره في دعم العملاء والاقتصاد الوطني على حد سواء، وذلك من خلال تقديم المساعدة المالية والمشاركة بفاعلية في مبادرات الخدمة المجتمعية.

ولا تزال الميزانية العمومية تحافظ على قوتها. كما تمكنا من الاستمرار في الحفاظ على وضع السيولة ونسب رأس المال السليمة، مما عكس قدرتنا على اجتياز هذه الأزمة الاستثنائية بتأثير منخفض نسبياً. ونحن ممتنون لحكومة الإمارات وقيادتنا الرشيدة على توجيهاتها السديدة واستجابتها السريعة للتصدي لهذه الجائحة.

صيرفة إسلامية

وأضاف: يواصل الإمارات الإسلامي دوره المحوري في دفع عجلة نمو وتطور قطاع الصيرفة الإسلامية بالدولة والمساهمة في بلورة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

وبصفتنا مصرفاً إسلامياً له جذور قوية متأصلة، فإن حرصنا على ضمان صحة ورفاهية كل المقيمين على أرض الدولة يأتي دائماً على رأس أولوياتنا، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية والأوقات الصعبة.

ومنح المصرف تأجيلاً لسداد الأقساط لنحو 40 ألف عميل من الذين تضرروا من تداعيات «كوفيد 19»، سواء بفقدان وظائفهم أم منحهم إجازات غير مدفوعة أم خفض رواتبهم. وكنا من أوائل المؤسسات المالية التي تساهم بدعم صندوق التضامن المجتمعي في دبي لتقديم الدعم للفئات الأكثر تضرراً خلال هذه الفترة. وقمنا بتوزيع مبلغ 78 مليونا عبر صندوق الخيرات التابع لــ«الإمارات الإسلامي».

توقعات

وأشار إلى أنه بالتطلع نحو 2021، تشير توقعات السوق إلى عودة النمو الاقتصادي، وهذه التوقعات، إلى جانب معرض إكسبو دبي، والاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات، من المتوقع أن تعزّز النشاط الاقتصادي إلى حد كبير. وبصفتنا الشريك المصرفي الرسمي لمعرض إكسبو، فإننا نتطلع إلى الترحيب بالوفود المشاركة والزوّار من مختلف أنحاء العالم.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: رغم تحديات 2020، لا تزال الميزانية العمومية للمصرف قوية ومتماسكة ومرتكزة على النمو. وعلى خلفية تحسن النشاط التجاري في الربع الأخير من عام 2020، تمكنا من تسريع زخم مبيعاتنا عبر قطاعات الأفراد والشركات والهيئات والمؤسسات.

دعم التوطين

أكد صلاح أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي أن توظيف وتطوير قدرات ومهارات مواطني الدولة شكل عاملاً أساسياً لنجاح المصرف في 2020، وهو يتماشى مع الجهود المبذولة لتنفيذ أجندة حكومة الإمارات الرشيدة الهادفة إلى دعم مواطني الدولة وتمكينهم من شق طريقهم المهني بنجاح في القطاع المصرفي الإسلامي.

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