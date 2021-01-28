إنجازات مهمة لغرفة أبوظبي دعمت الأعمال في 2020

المصدر: أبوظبي - وام

تَوَّجت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جهودها في عام 2020 لدعم وتطوير قطاع الأعمال في أبوظبي، وتشجيع الاستثمار وتسهيل نموه، بأن أصبحت شريكاً استراتيجياً في العديد من الإنجازات، التي تحققت في المشهد الاقتصادي العام، على الرغم من التحديات العالمية التي فرضتها أزمة «كوفيد 19» على جميع القطاعات الاقتصادية في كل دول العالم.

وتقدم غرفة أبوظبي العديد من الخدمات المثالية لمجتمع الأعمال، ومنها شهادة المنشأ، التي أصدرت خلال عام 2020 عدد (20065) شهادة إلكترونية للتصدير، وإعادة التصدير في حين بلغ تسجيل العضويات الجديدة عدد (19183)، وتم تجديد 67727 من العضويات.

وأكد محمد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الغرفة واكبت الإنجازات المتلاحقة، التي حققتها دولة الإمارات خلال العام الماضي، ونجحت مع بدء الجائحة بإثبات مكانتها الريادية كونها مؤسسة تدعم وتروج وتطور وتحمي مصالح الشركات والمؤسسات كونها صوت مجتمع الأعمال في أبوظبي.

وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر المنصة الرقمية لغرفة أبوظبي في العام الماضي 23460 معاملة، كما بلغ عدد الفعاليات التي نفذها قسم الفعاليات التابع للغرفة عبر التقنية الافتراضية ما يزيد على 70 فعالية مختلفة، في حين قامت إدارة الوفود والتمثيل الدولي بتنظيم اجتماعات الأعمال واستقبال الوفود التجارية والاقتصادية بمجموع 14 فعالية، وبلغ عدد اللقاءات الدبلوماسية الفعلية وعبر التقنية الافتراضية 22 لقاء.

سيدات الأعمال

وقامت غرفة أبوظبي بمتابعة مجال الأعمال الخاصة بالمرأة، من منطلق حرصها على دعمها وتقديم كل الخدمات الممكنة لها، من خلال مجلس سيدات أعمال أبوظبي، الذي قام خلال 2020 بتنفيذ ما يزيد على 116 فعالية متنوعة، وبلغ عدد المستفيدات منها 7296 مشاركة. وأصبح إجمالي عدد رخص «مبدعة» حتى العام الماضي 784 رخصة لتاجرة إماراتية في إمارة أبوظبي.

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