«دبي غلوبال كونيكت» يرحب بالتجار من حول العالم

المصدر: دبي - البيان

أعلن «دبي غلوبال كونيكت» أمس افتتاح مركز الزوار، أول مبنى يُفتتح رسمياً ضمن المشروع الضخم. وتم إطلاق «دبي غلوبال كونيكت»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، كسوق موحد لتجارة الجملة في دبي الجنوب، وأُنجز العمل في مركز الزوار في 20 أكتوبر وفقاً للموعد المحدد.

وقام محمد الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بافتتاح المركز رسمياً أمس، وقص الشريط الأحمر في حفل حضره خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، وماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.

كما حضرت سيندي موريس الرئيس التنفيذي لمركز سوق دالاس إلى دبي للمشاركة في الحفل، وكان «دبي غلوبال كونيكت» وقع اتفاقية تحالف استراتيجي مع المركز في العام الماضي. كذلك حضر الافتتاح عدد من المديرين في دبي غلوبال كونيكت، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ودبي الجنوب.

وقال محمد الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: تمتعت دبي تاريخياً بموقع استراتيجي أكسبها تراثاً غنياً بالتجارة، واستمر من خلال طموحها الدولي ودورها الحاسم في التجارة الدولية. وقامت مؤسسة دبي للاستثمار الحكومي بإطلاق مبادرة دبي غلوبال كونيكت لتستكمل مسيرة التجارة التاريخية ونحن نتطلع للترحيب بالتجار من حول العالم في مركز الزوار.

ويستقبل «دبي غلوبال كونيكت» الضيوف في مركز الزوار، المبنى المخصص الممتد على مساحة 4000 متر مربع، حيث سيتم استعراض بيئة السوق المتكاملة من خدمات ومنتجات تحفز على نمو أعمالهم. وتشمل التجربة المتميزة لمركز الزوار سوقاً صغير الحجم يستعرض مجموعة مختارة من منتجات تجار الأثاث، الطعام والأزياء.

وقال دريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ورئيس مجلس إدارة دبي غلوبال كونيكت: خططنا دائماً لتشغيل مركز الزوار في «دبي غلوبال كونيكت» خلال إكسبو 2020، ونفتخر بالإعلان عن إنجازه وفقاً للموعد المحدد. رؤيتنا لهذا المكان تتخطى الترويج لدبي غلوبال كونيكت وتسعى إلى توفير منصة تسمح للتجارة بالنمو بينما نعمل على استكمال سوق الجملة ومحيطه المتكامل.

تصميم

والمبنى الأيقوني من تصميم استوديو فوكساس في روما، وهو من الروائع المعمارية يقع في دبي الجنوب، بين مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي. ومن المتوقع إنجاز العمل في باقي أجزاء سوق الجملة على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى منشآت تجارية ممتدة على مساحة 400000 متر مربع مكرسة للمخازن، المكاتب، مركز للابتكار ومركز للخدمة الذكية يضم مزودي خدمات من أطراف ثالثة.

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