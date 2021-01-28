تنزيلات ومفاجآت في ختام مهرجان دبي للتسوق السبت

المصدر: دبي - البيان

يختتم مهرجان دبي للتسوق فعاليات دورته السادسة والعشرين التي استمرت سبعة أسابيع وقدمت العديد من العروض الترويجية الكبرى وغيرها الكثير السبت 30 يناير 2021.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، مجموعة من الفعاليات المتميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من المهرجان.

وتشارك 300 علامة تجارية في 1000 متجر في تخفيضات الأسبوع الأخير من المهرجان وتقدم تشكيلة واسعة من المنتجات من 28 وحتى 30 يناير في مراكز التسوق ومنافذ البيع بالتجزئة. وتتيح هذه التخفيضات اكتشاف الصفقات الكبرى والعروض الترويجية والأنشطة التي يقدمها المهرجان، مع تخفيضات من 25 إلى 90 % على أشهر علامات الأزياء وأحدث المنتجات .

التسوق في الخوانيج

ويواصل سوق المهرجان بالخوانيج تقديم تجربة الحديقة المسحورة المستوحاة من كتاب الأطفال «أليس في بلاد العجائب» خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مهرجان دبي للتسوق. ويمكن للعائلات الاستمتاع بالمأكولات من أكشاك المطاعم المحلية في «ذا هب» بالحديقة القرآنية.

ويمكن لمحبي الطعام تذوق لفائف السوشي والحلوى المصنوعة من الشوكولاتة وتشكيلة من المأكولات الأخرى بدءاً من الساعة 4 عصراً وحتى يوم 30 يناير. يفتح السوق أبوابه من الخميس إلى السبت من الساعة 4 عصراً وحتى 2 صباحاً.

وستستمر فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، المهرجان الرائد في مجال الأدب العالمي وأكبر فعالية تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة والمسموعة في العالم العربي، من 29 يناير وحتى 13 فبراير. وتقام دورة هذا العام في مركز جميل للفنون وفندق إنتركونتننتال دبي فستيفال سيتي والسركال أفنيو مع الالتزام بجميع إجراءات الصحة والسلامة.

شوتوبيا

وتستضيف منصة عرض الأزياء في دبي مول فعالية شوتوبيا التي تستمر حتى 30 يناير. ويمكن للمتسوقين استكشاف تشكيلات الأحذية الحصرية التي يقدمها عدد من أكبر وأشهر الخبراء، والتي تشمل أحذية مميزة وفريدة من نوعها.

وتشمل أبرز متاجر التجزئة في دبي مول أمريكان راج سي وبلومينغديلز وليفل شوز. ويناقش خبراء الصناعة والشخصيات المؤثرة في قطاع الأزياء التوجهات المستقبلية والاستدامة وكل ما يتعلق بتصاميم الأحذية.

ويمكن للزوار اختيار مواصفات أحذيتهم وتصميمها بحسب الطلب باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR والفوز بضعف أميال سكاي واردز طيران الإمارات مع كل عملية شراء بالإضافة إلى الفوز بالأحذية الأكثر طلباً. عروض الدرون

وتشهد منطقة ذا بيتش المُقابلة لمشروع جميرا بيتش ريزيدنس وبلوواترز إقامة عروض طائرات الدرون الضوئية طوال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من مهرجان دبي للتسوق. وستقلع 300 طائرة درون لتقديم العروض مرتين يومياً في تمام الساعة 7 مساءً و9:30 مساءً وحتى نهاية المهرجان في 30 يناير.

يوشك مهرجان دبي للتسوق على الانتهاء، لكن لا يزال هناك الكثير من الطرق الرائعة للفوز بالجوائز، حيث يقدم المهرجان فرصة الفوز بسيارة فينير سوبر سبورت من تصنيع شركة دبليو موتورز، والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم لأحد سعداء الحظ.

وسيحصل المتسوقون الذين يقومون بشراء نموذج مصغر للسيارة «فينير» بقيمة 1500 درهم، على قسيمة للدخول في السحب. ويمكن شراء النماذج المصغرة للسيارة عبر الإنترنت من خلال www.mydsf.ae و www.idealz.com. يمكن المشاركة في السحب حتى 30 مارس.

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