اقتصادية دبي: نمو الثقة بحماية حقوق الملكية الفكرية 2020

المصدر: دبي - البيان

شهد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي نمواً في تقييد العلامات التجارية الدولية في بوابة الملكية الفكرية والتي تعتبر المنصة الذكية لحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات والوكالات التجارية تدعم بوابة الملكية الفكرية التوجه الاستراتيجي لاقتصادية دبي بجعل الإمارة أكثر تنافسية من خلال الخدمات الذكية التي تدعم استدامة الأعمال، حيث بلغ عدد ملفات الوكالات التجارية الفعالة بنهاية العام الماضي 69 ملفاً بنمو 38% مقارنة مع 2019 و5225 ملف علامة تجارية بنمو 1%.

حماية

وقال إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إن مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية والوكالات التجارية تسعى للاستفادة من الحماية التي توفرها البوابة، حيث استحوذت العلامات التجارية الأمريكية على الحصة الأكبر بنسبة (31%) من الملفات الفعالة على البوابة في نهاية 2020 تليها العلامات التجارية الإماراتية بنسبة (13%) والفرنسية (7%) والألمانية (6.4%) والبريطانية (5.8%).

وقال بهزاد إن الدنمارك استحوذت على أعلى زيادة بنسبة 42% في ملفات العلامات التجارية تليها جزر العذراء البريطانية 29%، بينما ارتفع عدد الملفات الفرنسية بنسبة 16% ليصل إلى 370، وارتفع عدد الملفات البريطانية 14% لتصل إلى 205.

حقوق

وأضاف أنه تم تعزيز أهمية بوابة الملكية الفكرية كقناة ذكية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية وممثليهم للبقاء على اتصال مع اقتصادية دبي أثناء جائحة كوفيد 19.

وتلقت اقتصادية دبي عبر بوابة الملكية الفكرية 292 شكوى تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية و27 شكوى تعدٍ على حقوق الوكالات التجارية عام 2020 وبلغ عدد الشكاوى في الفئتين 298 و35 شكوى على التوالي في 2019.

شكاوى

وأشار بهزاد إلى أن العلامات التجارية السويسرية استأثرت بأكبر عدد من شكاوى التعدي على الملكية الفكرية بـ61 شكوى، تليها العلامات التجارية الأمريكية بـ54 شكوى، والإماراتية بـ48 شكوى، والألمانية بـ33 شكوى، والفرنسية بـ31 شكوى.

من ناحية المنتجات، استحوذت الملابس على أكبر حصة من الشكاوى بـ39 شكوى، وحصلت المجوهرات وكذلك الهواتف والإكسسوارات بـ33 شكوى لكل منهما، و29 شكوى متعلقة بالساعات، و24 شكوى متعلقة بالعطور.

ويمكن لمالكي العلامات التجارية والملكية الفكرية وكذلك الوكالات التجارية فتح ملفات وتقديم شكاواهم في دبي على تطبيق بوابة الملكية الفكرية IP Gateway المتاح في متاجر ابل وغوغل وهواوي. تتم جميع معاملات الملكية الفكرية عبر البوابة الذكية دون الحاجة إلى زيارة المتعاملين لاقتصادية دبي، وتتوفر خدمات البوابة بخمس لغات: العربية والإنجليزية واليابانية والفرنسية والإيطالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز