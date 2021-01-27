«شمس» تقدم حوافز تشجيعية لرواد الأعمال والشركات الناشئة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» عدداً من المبادرات والحوافز لدعم وتشجيع الشباب الذين يطمحون للحضور الحيوي الفعال في عالم ريادة الأعمال، بما يسهم في دعم عجلة الاقتصاد والتنمية في الشارقة.

وتوفر الحوافز دعماً مهماً ومتنوعاً للشباب والمستثمرين من بينه تخفيض في نسبة الرسوم يصل إلى 35٪ على حزمة التأشيرة الأساسية، والتي تشمل خدمات التجارة العامة، والاستشارات والأنشطة الإعلامية، إضافة إلى خصم 50٪ على الحزم الإعلامية، كما يمكن لأصحاب الأعمال الحرة (العمل المستقل) الاستفادة من 50٪ خصم على حزمة العمل المستقل من دون تأشيرة، ويمكن لرواد الأعمال الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية حتى 31 يناير.

وقال الدكتور خالد المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»: نحرص على مواصلة نهجها المتمثل في تقديم الدعم لكل من يرغب ببدء عمله الخاص، واستمرار الالتزام بمد يد الدعم لرواد الأعمال، بما يسهم في تحقيق أهدافهم، وتواصل «شمس» ضمان قدرة الأفراد على الانطلاق في رحلة عملهم، والتغلب على أي عقبات مالية وعملية من خلال توفير بيئة عمل مريحة وحيوية، والمساهمة في دعم عجلة الاقتصاد في إمارة الشارقة.

وتابع المدفع: بصفتنا مركزاً مبتكراً وإبداعياً رائداً في المنطقة، نسعى جاهدين لتمهيد الطريق أمام أصحاب الأعمال الحرة والشركات، أثناء دخولهم عالم الأعمال والاستثمار، فمهمتنا وفقاً لرؤيتنا ورسالتنا، المساهمة الفعالة في خلق بيئة تلهم هؤلاء المبدعين والطموحين، فهناك الكثير من المواهب الناشئة والإبداع في الشارقة، وتفخر «شمس» بدعمها ورعايتها قدر الإمكان، بما يسهم في تحقيق أحلامهم وخططهم.

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