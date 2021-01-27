دمج حلول "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" في منصة "لومادا" الرقمية للمؤسسات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" و"هيتاشي فانتارا" اليوم، عن دمج حلول "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" الرقمية الرئيسية للمؤسسات (DE) ضمن محفظة حلول وخدمات منصة "لومادا" Lumada الرقمية المتطورة لتحويل البيانات لرؤى معمقة.

وقد اتفق كيانا هيتاشي التجاريان على إعادة تسمية مكونات الحلول الرقمية للمؤسسات (DE) لتصبح "لومادا لإدارة أداء الأصول" (APM) و"لومادا لإدارة أصول المؤسسات" (EAM) و"لومادا لإدارة الخدمة الميدانية" (FSM)، مما يعزز من تنامي محفظة منصة "DataOps"وحلول إنترنت الأشياء الصناعية.

وتساهم محفظة الحلول الرقمية للمؤسسات (DE) وسابقاتها في تمكين العملاء عبر العديد من الصناعات العالمية من تشغيل وتحليل أصول تزيد قيمتها على 4 تريليون دولار وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بصفة يومية. ومع دمج محفظة الحلول الرقمية للمؤسسات (DE) ضمن منصة لومادا، يتم استكمال هذه التجربة بمحرك تكنولوجيا رائد لتأمين الوصول إلى المعلومات والأنظمة والأشخاص والتحليلات عبر المنظمات كثيفة الاستخدام للأصول.

ومن خلال دمج محفظة الحلول الرقمية للمؤسسات ضمن منصة لومادا، سيتم تعزيز خبرة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" في مجال الطاقة بواسطة منصة لومادا لانترنت الأشياء الصناعية من "هيتاشي". وتم تصنيف "هيتاشي" مؤخراً ضمن فئة القادة في تقرير جارتنر ماجيك كوادرانت لمنصات انترنت الأشياء الصناعية 2020، وذلك بناء على تقييم مؤسسة الأبحاث العالمية "جارتنر" للشركة وبرنامج لومادا لانترنت الأشياء الخاص بها.

و قال "ماسيمو دانيلي" العضو المنتدب لوحدة أعمال أتمتة الشبكات، في شركة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز": "تتميز محفظة حلولنا البرمجية ومنصة لومادا بمستويات عالية من التكامل.

إذ إن دمج قدرات إنترنت الأشياء لمنصة لومادا الأفضل ضمن فئتها مع الخبرة المتخصصة المكتسبة في تطبيقات الحلول الرقمية للمؤسسات يوفر للعملاء الجدد والحاليين مستويات لا مثيل لها من المرونة وزمن أسرع لتحقيق القيمة، مع المحافظة في ذات الوقت على قيمة استثماراتهم السابقة في البرامج.

لقد أصبحت الرحلة التي بدأناها مع عملائنا في إطار قصة تطور الحلول الرقمية للمؤسسات، أوسع نطاقاً وأكثر إثارة للاهتمام، في ظل انضمامنا إلى منظومة لومادا البيئية".

وبدوره، قال "بريان جرين"، المدير العام، قسم إدارة الأصول في مؤسسة السكك الحديدية الأسترالية (ARTC): "تتيح لنا حلول لومادا لإدارة أصول المؤسسات وإدارة الخدمة الميدانية توسيع نطاق حل "Ellipse EAM" الخاص بنا بسلاسة، مما يمكننا من مشاركة المعلومات عبر جميع أقسام منظمتنا، ما يسمح بتخطي النماذج الإدارية التقليدية ويمنحنا الفرصة لصياغة استراتيجية أطول أجلاً وشاملة تعكس النتائج التجارية المحددة لدينا".

وأضاف: "علاوة على ذلك، يمكّننا تطبيق تلك الحلول من تحسين جودة البيانات التي نقوم بجمعها وكذلك ضمان عمليات تشغيل تجارية آمنة فعالة وممتثلة للمعايير".

وقال "كريس شيفر"، نائب رئيس أول، قسم ممارسات الصناعة، في "هيتاشي فانتارا": "إن جلب هذه الحلول التي ينطوي كل منها على خبرة متخصصة عميقة إلى منظومة لومادا البيئية الأوسع نطاقاً يمنح العملاء مجموعة قوية للغاية من الأدوات لتحديث أعمالهم التجارية.

حيث تتيح النظرة الشاملة للأصول إلى جانب المعلومات التي توفرها لومادا، لقادة الأعمال إمكانية التحليل والتصرف في الوقت الحقيقي، بما يعزز من كفاءة وفعالية العمليات ويمهد الطريق لتحقيق مستقبل أكثر استدامة".

وتتشارك محفظة الحلول الرقمية للمؤسسسات (DE) ومنصة لومادا بمزايا أساسية جوهرية أيضاً تتمثل بـ: تصميم خدمات صغيرة عصري، وقابلية تشغيل بيني محايدة للبائع، ونموذج نشر مرن، بما في ذلك على السحابة وفي موقع العمل والسحابة الهجينة.

ومن خلال الجمع بين محفظة تطبيق الحلول الرقمية للمؤسسات من "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" وحلول منصة لومادا من "هيتاشي" التي توفرها "هيتاشي فانتارا"، سيتمكن العملاء من الاستفادة من خدمات البيانات الإضافية، بما في ذلك دمج البيانات، وفهرسة البيانات، والذكاء عند الحافة، وإدارة البيانات، والتحليلات وغيرها الكثير.

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