مهرجان دبي للتسوق يدخل في شراكة مع علامات تجارية عالمية

المصدر: دبي - البيان

رحبت الدورة السادسة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق بعدد من أكبر الأسماء في عالم الأزياء العالمية والمأكولات الإقليمية إلى مدينة دبي للمشاركة في مجموعة من الفعاليات الرائعة التي التزمت جميعها بتطبيق تدابير الصحة والسلامة بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتشمل أبرز الفعاليات التي شهدتها دورة العام الحالي من مهرجان دبي للتسوق فعالية «الجزيرة من فنتي سكين» في ممشى الواجهة المائية بدبي مول، وفعالية سولت كامب في مهرجان دبي للتسوق في مركز دبي المالي العالمي، وفعالية متجر أمريكان راج سي التي تشمل الأزياء ورقص البريك دانس، وفعالية نادي عشاق أوشحة هيرمس.

وسلطت فعالية نادي عشاق أوشحة هيرمس الفنية والثقافية التي استمرت من 15 يناير وحتى 20 يناير في كونكريت السركال أفنيو بمنطقة القوز، الضوء على عملية تصميم وصناعة الوشاح المربع الشهير الخاص بعلامة هيرمس. وتمكن الزوار من مشاهدة الفنانين في كاريه استوديو واستكشاف تاريخ العلامة التجارية في كاريه ستوريز، كما قدمت كاريه نوت فرصة تعلم فن حياكة الأوشحة، في ما قدم المتزلجون عرضاً رائعاً على منحدر كاريه بارك. وتمكن الضيوف من الاستراحة في كاريه كافيه والاستمتاع بأنغام الألحان الشهيرة في كاريه أوكي أو التقاط وتسجيل هذه اللحظات السعيدة والاحتفاظ بها إلى الأبد في كاريه كليك.

وقدمت فعالية سولت كامب التي تستمر حتى 30 يناير في مهرجان دبي للتسوق أطباق اللحوم الشهيرة من سولت SALT أو الحلويات من شوجر SUGAR. واستضافت سولت كامب في مهرجان دبي للتسوق والتي تقع في مركز دبي المالي العالمي، عدداً من ورش العمل. وتشمل الفعالية أيضاً عدداً من أكشاك خاصة ببيع المنتجات والتصوير والألعاب بالإضافة إلى متجر سولت كامب الذي يبيع معدات وملابس ومستلزمات التخييم وغيرها الكثير.

واحتفلت فعالية الجزيرة من فنتي سكين بالإطلاق الحصري لعلامة فنتي سكين لمستحضرات التجميل من نجمة البوب العالمية ريهانا في متاجر سيفورا بجميع أنحاء دولة الإمارات. واحتضنت الفعالية التي أقيمت من 6 وحتى 16 يناير عدداً من مناطق الجذب والتجارب التي حملت اسم منتجات التجميل التابعة للعلامة.

واحتضن متجر أمريكان راج سي في دبي مول عدداً من الفعاليات التي تدور حول الأزياء والثقافة الحضرية بالإضافة إلى رحلة بتقنية الواقع المعزز. وتحول فرع متجر الأزياء العالمي في دولة الإمارات إلى وجهة للمواهب من 17 وحتى 27 ديسمبر.

وفي معرض تعليقها على فعالية الجزيرة من فنتي سكين، قالت صوفي رافاناس، مدير عام شركة كندو الشرق الأوسط: «نحن فخورون بالشراكة مع مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين، لتنظيم فعالية الجزيرة من فنتي سكين مع الالتزام بجميع إجراءات السلامة الخاصة بالحد من انتشار وباء (كوفيد19). وبينما كانت ريهانا تتمنى الحضور إلى هنا شخصياً، يشرفنا جميعاً استضافة فعالية الجزيرة من فنتي سكين. ونأمل أن تكون هذه مجرد انطلاقة للعديد من جهود التعاون الأخرى خلال المهرجان».

وقالت ليانا دالي، مدير التسويق في مجموعة عبدالواحد الرستماني، وكيل علامة أمريكان راج سي في دولة الإمارات العربية المتحدة: «نحن فخورون جداً بالشراكة مع دبي للسياحة في مهرجان دبي للتسوق 2020 وبالتعاون مع علامة أمريكان راج سي. وتعد هذه الرؤية المشتركة لتطوير عالم التسوق من خلال دمج التكنولوجيا والابتكار في فعاليات إطلاق خطوط الأزياء الجديدة، قفزة كبيرة تنقلنا إلى الجيل التالي من أنظمة البيع. ونحن نحرص دائماً على دمج أحدث التقنيات ليحظى عملاؤنا بأفضل تجربة تسوق».

وقالت أمل المري، المدير الإبداعي في سولت: «نحن دائماً نضع المجتمع في صميم كل ما نقوم به من مبادرات وأنشطة، وقد كانت تجربة رائعة أن ننضم إلى مهرجان دبي للتسوق. ونحن نتطلع إلى القيام بالمزيد من المشاريع والمبادرات معاً في المستقبل».

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