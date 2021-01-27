8.6 مليارات درهم حجم التبادل التجاري بين دبي وهولندا 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، أن 140 شركة هولندية تعمل في دبي في مجالات مختلفة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته جمارك دبي عبر تقنية الاتصال المرئي مع وفد هولندي برئاسة القنصل الهولندي في دبي ضم رجال أعمال وممثلي عدد من الشركات الهولندية في دبي وحضره مدير عام جمارك دبي والمديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات الجمركية.

تناول اللقاء الذي عقد ضمن فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الرابع، سبل تعزيز التعاون التجاري بين دبي وهولندا ودعم تنفيذ استثمارات تجارية جديدة من قبل الجانب الهولندي في دبي.

وقال مصبح إن جمارك دبي توظف الابتكار والتقنيات المتطورة لخدمة قطاعات الأعمال وزيادة العائد الاستثماري للشركات لتعزيز تجارة دبي الخارجية، مشيراً إلى أن 99.3 % من المعاملات الجمركية لجمارك دبي أنجزت عبر القنوات الذكية بواقع 15.9 مليون معاملة من إجمالي 16 مليون معاملة في العام 2020.

وأضاف: «ننظر إلى العام 2021 على أنه عام التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها فيما تجري الترتيبات على قدم وساق لتحقيق استضافة نوعية لمعرض إكسبو 2020 دبي وهو ما يعزز من انتعاش الاقتصاد المحلي».

من جانبه أكد هانس ساندي القنصل العام لمملكة هولندا في دبي، أن الشركات الهولندية التي تعمل في دبي تشعر بالاستقرار والطمأنينة سواء على صعيد السلامة الصحية أو مزاولة الأعمال، خصوصاً في ظل التحديات التي فرضها التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ونوه بأن حجم التبادل التجاري بين دبي وهولندا قفز بنسبة 56 بالمائة خلال عشر سنوات «2011-2020» ليرتفع من 5.5 مليارات درهم في 2011 إلى 8.6 مليارات درهم في 2020.

وقال إن التجارة بين البلدين خلال العام الماضي توزعت بواقع 3.7 مليارات درهم واردات و4.9 مليارات درهم صادرات وإعادة تصدير وذلك وفق البيانات الأولية.

ووجه ساندي الشكر لجمارك دبي على تعاونها المستمر مع الجهات الدبلوماسية وقطاعات الأعمال الهولندية لبحث التنسيق والاستماع إلى المقترحات بما يعود بالنفع على الجميع.

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