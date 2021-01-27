«آفاق الإسلامية للتمويل» تطلق منصتها في مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «آفاق الإسلامية للتمويل» منصتها الخاصة للترويج لمنتجاتها في «غيت أفنيو»- مركز دبي المالي العالمي وذلك حتى 31 يناير الجاري، حيث تستقبل المهتمين وأهل الاختصاص لتعرض لهم منتجاتها الحالية وتلك التي تخطط لإطلاقها.

وتساهم هذه المنتجات بشكلٍ فعّال في تسهيل الإجراءات القانونية، ضمن باقةٍ من المنتجات والخدمات التي تشمل بطاقات ائتمان آفاق البلاتينية، وتمويل الشركات، وضمانات الشركات، والودائع الاستثمارية، وتمويل المعدات الطبية، وشروط وأحكام المرابحة، ونجوم آفاق، والتمويل الشخصي، وإيداع الاستثمار، والسحوبات، وجدول الرسوم وغيرها.

وتأسست «آفاق الإسلامية للتمويل» في العام 2006 بهدف تقديم مجموعةٍ واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي إطار خطتها الاستراتيجية، تركز «آفاق» على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف قطاعات الأعمال، على الصعيدين المحليّ والإقليميّ، لتحقيق أعلى العوائد لمساهميها وأفراد المجتمع، من خلال تعزيز علاقتها الميدانية مع وزارة المالية ووزارة العمل واقتصادية دبي ومركز دبي للسلع المتعددة و«ناسداك دبي» و«مينا كورب» و«الصكوك الوطنية» وغيرها من مراكز الخدمات الحكومية.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل»: إطلاق منصتنا في «غيت أفينيو» يساهم في منح الأفراد والمؤسسات المزيد من السهولة في الوصول إلى مجموعةٍ واسعة من الحلول والخدمات المالية، كما يساعدهم في اتخاذ قراراتٍ مالية من شأنها أن تجعل أعمال وأهداف الأفراد والشركات تُكلّل بالنمو والنجاح.

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