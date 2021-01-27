دراسة لـ«كي بي إم جي» تتوقع تغييرات جوهرية بالقوى العاملة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أكدت دراسة مسحية جديدة صادرة عن «كي بي إم جي» بعنوان «مستقبل الموارد البشرية في الوضع الطبيعي الجديد» أن القوى العاملة في الإمارات ستشهد العديد من التغيرات الجوهرية، خلال العام أو العامين المقبلين، حيث من المحتمل مواصلة 23% من الموظفين (ما يقرب من الربع ) العمل عن بُعد، في حين أن أكثر من الربع (28%) بحاجة إلى تعزيز وصقل مهاراتهم، جاء ذلك وفقاً للدراسة المسحية، التي يعكس آراء ووجهات نظر المديرين التنفيذيين للموارد البشرية في الدولة حول إعداد مؤسساتهم وأقسام الموارد البشرية في المستقبل.

وتولي الشركات والمؤسسات مسألة العنصر البشر أهمية بالغة، وانعكس ذلك من خلال حرصهم على مواجهة التحديات الموجودة مسبقاً والجديدة، التي تفاقمت بسبب الجائحة، وبينما أجمع نحو 89% من المتخصصين في الموارد البشرية على أن أقسام الموارد البشرية لعبت دوراً رائداً في التصدي لجائحة «كوفيد 19»، فقد حان الوقت لإعادة تصور الموارد البشرية. ومن خلال التغييرات السريعة التي تطرأ على الساحة، قد يتخذ متخصصو الموارد البشرية نهجاً مختلفاً لقياس وتحسين معدلات الإنتاجية والتحديات المتعلقة بالقوى العاملة لدفع الميزة التنافسية على المدى المتوسط إلى الطويل، بدلاً من التركيز على التحديات والمشاكل على المدى القصير.

وقالت ماركيتا سيمكوفا، الشريك ورئيس قسم الموارد البشرية والتغيير لدى «كي بي إم جي» لوار جلف: في الوقت الذي يحرص فيه قادة الموارد البشرية على التكيف مع مستقبل لا يمكن التنبؤ به، ينصب تركيزهم على معالجة الأزمة على المدى القصير للتعامل مع التحديات الفورية. ومن أجل تحقيق التقدم والتطور في الوضع الطبيعي الجديد، ربما يقوم قادة الموارد البشرية باستحداث تجربة سلسة للموظف ومدعومة بالتكنولوجيا في بيئة العمل عن بعد، فضلاً عن الأخذ على عاتقها مهمة إعادة تأهيل الموظف وإعادة تشكيل مهاراته، وكذلك الاستعانة بالتحليلات ودراسة البيانات للبرهنة على تأثير وظيفة الموارد البشرية.

تصورات الموارد البشرية

وبدءاً من تسهيل عملية الانتقال إلى العمل عن بُعد، إلى تطبيق التدابير الصحية في مكان العمل، كانت الموارد البشرية في طليعة الاستجابة للتصدي إلى أزمة جائحة «كوفيد 19»، بينما ينظر معظم قادة الأعمال والموظفين إلى كيفية استجابة هذه الوظيفة للتصدي إلى الأزمة الصحية بطريقة إيجابية، يعتقد بعض صانعي القرار أن الموارد البشرية بحاجة إلى أن تكون أكثر جرأة، وأن تثبت قيمتها الاستراتيجية.

وكشف التقرير عن أن 62% من المديرين التنفيذيين للموارد البشرية يعتقدون أن وظيفة الموارد البشرية تحتاج إلى إعادة تصور وتحويل نفسها للاستجابة بشكل أكثر فعالية للتعامل مع التغيرات المستقبلية. وأكد نصف المشاركين في الاستطلاع (50%) من موظفي الموارد البشرية على أن الوظيفة تُعتبر «دور إداري» أكثر من كونها «باعث للقيمة»، بينما يعتقد 86% من المديرين التنفيذيين للموارد البشرية أن الوظيفة تحتاج إلى إعادة التفكير في معايير الإنتاجية والأداء في ضوء التحول إلى العمل عن بُعد.

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