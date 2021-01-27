المصدر: أبوظبي- البيان

رغم تحديات العام 2020 إلا أن الأسعار المعروضة لتأجير وبيع العقارات في أبوظبي بالكاد تغيّرت، صحيح أنّها تراجعت قليلاً في ذروة الجائحة، ولكنّها سرعان ما عاودت الارتفاع إلى قيمتها المعتادة، ما أسهم في تأمين استقرار القطاع.

وقالت لينيت أباد، مديرة البحوث والبيانات في بروبرتي فايندر: شهدت أبوظبي في 2020 اتجاهاً جديداً تمثّل في اهتمام الأشخاص بالعقارات الأكبر حجماً والفلل/مساكن التاونهاوس، التي تضمّ مساحات في الهواء الطلق، وشهدنا على هذا الاتجاه في سائر أنحاء العالم.

الشقق المعروضة للبيع

وفقاً لداتا فايندر، منصة الرؤى والبيانات العقارية التابعة لمجموعة بروبرتي فايندر تصدّرت جزيرة الريم قائمة بحث المستهلكين في أبوظبي عن الشقق المعروضة للبيع بنسبة 41.8% من كل عمليات البحث عن الشقق، تلاها شاطئ الراحة (15.7%)، وجزيرة السعديات (11.1%)، وجزيرة ياس (8.7%) والريف (5.1%).

كما كانت نسبة 14.93% من مجمل عمليات البحث عن الشقق للشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة، و19.83% للشقق المؤلفة من غرفتَي نوم و13.39% للشقق المؤلفة من 3 غرف نوم.

وكانت نسبة 6.08% من عمليات البحث فقط تتعلق بشقق مؤلفة من 4 غرف نوم فأكثر في العاصمة. أما المصطلحات الأكثر استخداماً من قبل المستهلكين عند البحث عن الشقق في أبوظبي فكانت «شرفة»، «إطلالة على البحر»، «مفروشة»، «شاطئ» و«منتزه».

وبالنسبة للفلل/مساكن التاونهاوس المعروضة للبيع، تركّز البحث بشكل أساسي على جزيرة السعديات (18.5%)، جزيرة ياس (17.9%)، الريف (9.9%)، مدينة خليفة (8.1%) ومدينة محمد بن زايد (5.2%).

كما بحث 10.14% من المستهلكين عن وحدات مؤلفة من 3 غرف نوم، و11.84% منهم عن وحدات مؤلفة من 4 غرف نوم و14.97% عن فلل/مساكن تاونهاوس مؤلفة من 4 غرف نوم فأكثر، أما المصطلحات الأكثر استخداماً من قبل المستهلكين عند البحث عن الفلل/ مساكن التاونهاوس في أبوظبي فكانت «مسبح»، «على الواجهة البحرية»، «إطلالة على البحر»، «مفروشة» و«جديدة».

العقارات المعروضة للبيع

واستحوذت جزيرة الريم (44.7%) على قوائم الشقق المعروضة للبيع، تلاها شاطئ الراحة (19.4%)، وجزيرة السعديات (12.3%)، من ثم جزيرة ياس (11.7%) والريف (5.1%). وقد كانت نسبة 29.3% من القوائم للشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة، و35.65% للشقق المؤلفة من غرفتَي نوم و21.25% للشقق المؤلفة من 3 غرف نوم.

أما بالنسبة للفلل/مساكن التاونهاوس المعروضة للبيع، فقد احتلّت المشهد جزيرة السعديات (26.7%)، جزيرة ياس (23.2%)، الريف (11.8%)، حدائق الراحة (7.3%) وشارع السلام (3.3%)، وقد كانت نسبة 21.34% من القوائم للوحدات المؤلفة من 3 غرف نوم، و29.19% للوحدات المؤلفة من 4 غرف نوم و39.74% للفلل/ مساكن التاونهاوس المؤلفة من 4 غرف نوم فأكثر.

العقارات المعروضة للإيجار

استحوذت جزيرة الريم (25.4%) على قوائم الشقق المعروضة للإيجار، تلتها مدينة خليفة (20.1%)، وشاطئ الراحة (9.4%)، وشارع الكورنيش (5.6%) وجزيرة السعديات (4.7%). وقد كانت نسبة 20.35% من هذه القوائم لوحدات الاستوديو، و30.25% للشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة، و27.65% للشقق المؤلفة من غرفتَي نوم و17.27% للشقق المؤلفة من 3 غرف نوم، أما بالنسبة للفلل/مساكن التاونهاوس المعروضة للبيع، فقد احتلّت المشهد كل من مدينة خليفة (17.6%)، ومدينة محمد بن زايد (10.6%)، والريف (9.4%)، وجزيرة السعديات (7.3%)، وحدائق الراحة (6.1%).

وقد كانت نسبة 17.45% من القوائم للوحدات المؤلفة من 3 غرف نوم، و26.98% للوحدات المؤلفة من 4 غرف نوم و46.57% للفلل/ مساكن التاونهاوس المؤلفة من 4 غرف نوم فأكثر.

عقارات للإيجار

تصدّرت جزيرة الريم قائمة بحث المستهلكين في أبوظبي عن الشقق المعروضة للإيجار بنسبة 21.1% من كل عمليات البحث عن الشقق، تلتها مدينة خليفة (8.5%)، وشاطئ الراحة (8.1%)، وشارع الكورنيش (8%)، والخالدية (6.7%).

كانت نسبة 15.87% من مجمل عمليات البحث عن الشقق لتلك المؤلفة من غرفة نوم واحدة، و18.3% للشقق المؤلفة من غرفتَي نوم و11.92% للشقق المؤلفة من 3 غرف نوم.

وكانت نسبة 4.24% من عمليات البحث فقط تتعلق بشقق مؤلفة من 4 غرف نوم فأكثر في العاصمة، أما المصطلحات الأكثر استخداماً من قبل المستهلكين عند البحث عن شقق للإيجار في أبوظبي فكانت «شرفة»، «إطلالة على البحر»، «مفروشة»، «جديدة» و«منتزه».

وبالنسبة للفلل/مساكن التاونهاوس المعروضة للبيع، تركّز بحث المستهلكين بشكل أساسي على مدينة خليفة (17.5%)، مدينة محمد بن زايد (9.6%)، الريف (6.7%)، جزيرة السعديات (6.1%) وجزيرة ياس (5%)، كما بحث 12.51% من المستهلكين عن وحدات مؤلفة من 3 غرف نوم، 11.79% منهم عن وحدات مؤلفة من 4 غرف نوم، و12.63% عن فلل/مساكن تاونهاوس مؤلفة من 4 غرف نوم فأكثر، أما المصطلحات الأكثر استخداماً من قبل المستهلكين عند البحث عن الفلل/ مساكن التاونهاوس المعروضة للإيجار في أبوظبي فكانت «مسبح»، «جديدة»، «حديقة»، «شاطئ» و«شرفة».

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