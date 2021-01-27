خطط استثمارية وشراكات لـ«مجموعة داروين» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة داروين، منصة الأعمال العالمية، مؤخراً، عن خطط استثمارية وشراكات في العديد من القطاعات، بما في ذلك التصنيع والتجزئة والتعليم والبنية التحتية والطاقة والنفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات ومع شركات مقرها بالدولة.

ووقعت أمس شركات داروين التي تتخذ من دبي مقراً لها مثل داروين بلاتفورم كابيتال، وداروين أفيترونيكس، مع جلف جيت لمنتجات النفط والغاز، ودليهمان ريا آي تي تريد، عدة اتفاقيات لتشكيل مشاريع مشتركة وأنماط أخرى من الشراكات.

بالنسبة للهند، ودخلت «دي بي للتجزئة»، ذراع البيع بالتجزئة التابعة لمجموعة شركات داروين في شراكة حصرية مع شركة البيع بالتجزئة في الإمارات - جان وأخوانه لتسويق منتجاتها وتقديم الدعم لسلسلة التوريد.

وتبلغ القيمة الصافية لمجموعة شركات داروين حوالي 6 مليارات دولار ولديها 21 شركة زميلة. وقال فرحان الدمودي، رئيس مجموعة داروين، في الإمارات: تعاونا مع إيه آر جيه القابضة للعمل بشكل مشترك في العديد من القطاعات. وفي قطاع التعليم، دخلت مجموعة داروين في شراكة مع مجموعة ويست فورد التعليمية من أجل اتفاقية تشغيل حصرية للهند.

وبالنسبة لتجارة التجزئة، فقد تعاونا مع شركة جان وأخوانه، وهي شركة مقرها الإمارات عمرها 94 عاماً وتعمل في العديد من البلدان وتوفر 2500 سلعة من المنتجات. لتعزيز تواجد الشركة في الهند. بالإضافة إلى ذلك وبالتعاون مع جان وأخوانه، نخطط لاستثمار 13.6 مليون دولار لإنشاء وحدة تصنيع مشتركة أيضاً.

دخلت مجموعة داروين في عدة مشاريع مشتركة وروابط حصرية في الإمارات العربية المتحدة ووقعت مذكرة تفاهم مع ثلاثة كيانات رائدة. إيه آر جيه القابضة وهي واحدة من الشركات التجارية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل العديد من العلامات التجارية الرائدة.

وتعمل المجموعة في عدة مجالات رئيسية مثل التجارة والطاقة، وستعمل كيانات داروين في دبي مع إيه آر جيه في مجالات البناء والخدمات الهندسية والتصنيع وتقنيات إدارة المياه وتطوير الممتلكات وأنظمة الطاقة المتجددة والضيافة والأغذية والمشروبات والصحة والعافية والتسويق والتعليم والأزياء والتجزئة.

وأضاف: ستقدم مجموعة داروين كل دعم الأعمال إلى كيانات إيه آر جيه في الهند أيضًا.

في قطاع التعليم، ارتبطت داروين للتعليم، وهي جزء من مجموعة داروين، مع مجموعة ويست فورد التعليمية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي مجموعة رائدة في التعليم مع عقود من الخبرة في تشغيل برامج جامعات المملكة المتحدة والولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

وتم إبرام مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بقصد إنشاء حرم جامعي دولي حديث لجامعة ليفربول جون مورس بالمملكة المتحدة في الهند لتلبية تطلعات الطلاب المميزين في الهند.

وقال فيجاي سينغ، مدير (الأعمال الدولية) لمجموعة داروين: من خلال الشراكات الاستراتيجية، نخطط لتعزيز التعاون التجاري بين الهند والإمارات، حيث توجد إمكانات هائلة في مجالات الخدمات والتقنيات، التجزئة، تكنولوجيا المعلومات، التعليم، الطاقة، المالية، البنية التحتية، التصنيع الدفاعي وغيرها.

ونظراً لأن الهند والإمارات تستهدفان زيادة التجارة من 60 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في العامين المقبلين، فإن الشراكة مع العديد من الشركات الإماراتية ستلعب دوراً محفزاً في تحقيق هذا الهدف.

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