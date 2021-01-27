«ريبورتاج العقارية» تنظم يوماً خاصاً لمبيعات مشاريعها بأبوظبي ودبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم ريبورتاج العقارية، يوماً للمبيعات في منتجع حبتور جراند بدبي، السبت المقبل، وذلك للترويج لمشاريع الشركة في دبي أبوظبي.

وكشفت ريبورتاج العقارية، عن إطلاق عرض خاص يوفر للمشترين فرص شراء وحدات سكنية بكافة مشاريعها في أبوظبي ودبي، بدفعة مقدمة 10%، مع الاستفادة من خصم بقيمة 10% أو الإعفاء من رسوم الخدمات لمدة 10 سنوات.

وتقوم «ريبورتاج العقارية» بتطوير 10 مشاريع توفر نحو 4 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، وكشفت الشركة مؤخراً عن مشروع «ديفا» الجديد الذي سيتم تطويره في جزيرة ياس.

وقال إسلام أحمد سليمان، الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية، إن توفر السيولة الكافية لدى الشركة واستقرار أوضاعها المالية، يعزز فرص طرح عروض جاذبة للمشترين، وأشار إلى تحقيق «ريبورتاج» مبيعات قياسية خلال 2020 تجاوزت 812 مليون درهم، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بـ 2019، وذلك رغم تحديات انتشار فيروس كورونا، ما يؤكد قوة أداء الشركة، ونجاحها في طرح وحدات عقارية متميزة وجاذبة، كما يظهر استقرار القطاع العقاري بالدولة.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 6 مشاريع في أبوظبي، تشمل «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 178 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 124 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة. وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 شقة سكنية. وفي جزيرة المارية تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، كما كشفت الشركة مؤخراً عن مشروع جديد سيتم تطويره في جزيرة ياس.

وفي دبي، تتولي «ريبورتاج» تطوير مشروع «أليكسيس تاور» بمنطقة داون تاون جبل علي، ويوفر 378 وحدة سكنية، فضلاً عن مشروع برج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 305 فلل.

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