حملة ترويجية لـ«صنع في إيطاليا» بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

رحبت سفارة إيطاليا في الإمارات بالشراكة، التي أعلنت عنها وكالة التجارة الإيطالية، وإيتالي لمدة عام، والتي تهدف إلى عرض ثقافة الطعام والمنتجات الإيطالية المحلية المنشأ بالإمارات تحت عنوان «صنع في إيطاليا».

ويتماشى ذلك مع تقويم مدته 12 شهراً، يتضمن الدروس التعريفية والحملات التعليمية والترويجية، وتجارب تذوق الطعام، التي تسلط الضوء على أصالة وتقاليد وتنوع المطبخ الإيطالي العريق.

وستقام الحملة في دبي كونها موطناً لاثنين من قاعات طعام إيتالي في دبي مول ودبي فستيفال سيتي، ويأتي ذلك بالتوازي مع الحملات، عبر الأطلسي في موناكو وتورنتو ونيويورك وستوكهولم.

وتنطلق الحملة اليوم جنباً إلى جنب مع الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة لـ«إيتالي»، حيث تبث متاجر «إيتالي» في كلٍ من دبي ونيويورك ولوس أنجليس وتورنتو وميونخ وستوكهولم تغطية مباشرة عبر قنواتها على إنستغرام للاحتفال بهذه الشراكة.

ووفقاً لبحث دولي أجراه اتحاد الغذاء الإيطالي ووكالة التجارة الإيطالية، فقد نما الاستهلاك العالمي من المعكرونة بنسبة 24 % أثناء الإغلاق العام الماضي، أما على الصعيد الدولي تم إنتاج ما يقرب من 16 مليون طن من المعكرونة في 2019، أي أكثر من ضعف الـ7 ملايين طن المنتجة قبل 20 عاماً.

وتواصل إيطاليا ريادتها العالمية في إنتاج المعكرونة، حيث تم إنتاج 3.5 ملايين طن في العام الماضي وحده، والإيطاليون هم أيضاً أكبر مستهلك للمعكرونة في العالم بمقدار 23.1 كجم للفرد في كل عام، وفي الواقع فإن 98% من الإيطاليين يأكلون المعكرونة.

وتحظى المعكرونة بشعبية كبيرة، حيث صادف العام الفائت الذكرى السنوية العاشرة لاعتراف اليونيسكو بالأغذية الإيطالية الأساسية باعتبارها تراثاً غير ملموس للبشرية.

وقال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات ومدير وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات: إنتاج الأغذية والمشروبات يشكل قطاعاً اقتصادياً رئيسياً في البلاد، حيث تحتل إيطاليا المرتبة التاسعة كونها مصدراً للمنتجات الغذائية الزراعية في العالم والثالث في نمو الصادرات خلال العقد الماضي.

وفي عام 2019 قبل ظهور الوباء وصل إجمالي صادراتنا من الأطعمة والمشروبات إلى مستوى قياسي بلغ 44.5 مليار يورو (وهو ما يمثل 10% من إجمالي صادرات إيطاليا)؛ أما في 2020 ورغم التحديات الاقتصادية والضغوط على صناعة الخدمات الغذائية، ظلت قيمة تلك الصادرات ثابتة.

وأوضح سكاربا أن متوسط صادرات إيطاليا لسوق الإمارات يبلغ 290 مليون يورو، جلها من المنتجات الغذائية والمشروبات ولا تزال المعكرونة واحدة من أكثر المنتجات استهلاكاً.

وتنعكس شعبية أطباق المعكرونة في حقيقة أن إيطاليا تمتلك 16% من حصة سوق المعكرونة في الإمارات، بقيمة 19 مليون يورو، وقد زادت هذه القيمة بشكل أكبر، خلال الوباء مع نمو سنوي قدره 31%.

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