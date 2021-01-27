اقتصادية الشارقة تختتم برنامج المدرب المحترف المعتمد

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة برنامجاً تدريبياً لإعداد المدرب المحترف المعتمد بالتعاون مع مركز الابتكار العالمي وبمشاركة 14 من موظفي الدائرة.

وأوضح عبدالله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن التدريب يعد إحدى وسائل تطوير رأس المال البشري التي تعتمد عليها الدائرة في رفع مستوى الكفاءة الوظيفية لموظفيها، إذ يعد التدريب والتطوير بمفهومه الحديث إطار عمل متكاملاً وخياراً استراتيجياً في منظومة وتنمية الموارد البشرية التي تسعى الدائرة لتحقيقها من أجل مواكبة التحديات المتمثلة في متطلبات العمل المتغيرة على اعتبار أن التدريب يؤدي إلى نقل المعرفة العلمية والعملية بطرائق مبتكرة تمكن الموظف والدائرة من مواكبة التسارع المعرفي ضمن بيئة العمل.

وجاء البرنامج التدريبي الذي قدمه المستشار الدكتور أنور حاميم بن سليم لإعداد وتأهيل عدد من موظفي الدائرة للتدريب الاحترافي، وإكسابهم مزيجاً من المعرفة والقدرة والمهارة والاستعداد النفسي والجسدي، وتعريفهم بأساليب ومنهجيات التدريب الحديث وأحدث الاختبارات والتقييمات للشخصية ولشقي الدماغ وتعزيز التفكير الإبداعي لديهم، حيث إن ممارسة التدريب تعد عملية تحوي العلم والفن.

والبرنامج التدريبي لإعداد المدربين برنامج متخصص في صناعة المدرب المحترف وتزويده المعرفة والمهارات الاحترافية لصناعة مدرب محترف والنواة الأولى لصانع تدريب قادر على تمثيل الدائرة من خلال مخرجاته التدريبية وهذا ما دفع الدائرة للاهتمام بهذا البرنامج اهتماماً خاصاً لأنه يؤسس لعمل تدريبي مؤسسي محكم. كما يساهم في إعداد المدربين الداخليين ما يحقق التبادل المعرفي بين الموظفين.

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