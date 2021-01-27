إنفستكورب تستحوذ على 5 عقارات بالولايات المتحدة بـ330 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أنها استحوذت على محفظة من 5 عقارات سكنية متعددة المساكن، مشغولة بنسبة 96% ومؤلفة من 1854 وحدة سكنية، وذلك في ثلاثة أسواق رئيسة في الولايات المتحدة، مقابل نحو 330 مليون دولار.

وتعزز عملية الاستحواذ حضور إنفستكورب القوي في قطاع العقارات متعددة المساكن في الولايات المتحدة، حيث كانت واحداً من أكثر المشترين والبائعين الدوليين نشاطاً، بما في ذلك بيعها مؤخراً أكثر من مليار دولار من الأصول العقارية الأمريكية متعددة المساكن.

وقامت إنفستكورب في عام 2014 بالتركيز على استهداف أكثر القطاعات مرونة في العقارات السكنية والصناعية، والتي تمثل %90 من محفظة إنفستكورب العقارية في الولايات المتحدة. وبعد هذه الصفقة، باتت محفظة إنفستكورب الأمريكية من العقارات متعددة المساكن تضم أكثر من 14000 وحدة سكنية في نحو 40 عقاراً.

وقالت خلود إبراهيم، المديرة المتخصصة في الاستثمار العقاري لدى إنفستكورب: متحمسون لتعزيز وجودنا في قطاع العقارات متعددة المساكن في الولايات المتحدة من خلال هذه العقارات المستقرة المشغولة للغاية في ضواحٍ رئيسة. وتتوافق عمليات الاستحواذ الأخيرة مع نهجنا الاستثماري وتضيف إلى سجلنا الطويل من الاستثمار في عقارات متعددة المساكن في الولايات المتحدة.

وتقع العقارات السكنية الخمسة التي استحوذت عليها إنفستكورب، وهي مخصصة للإيجار ومنتمية إلى الفئة «ب» ومرفقة بحدائق، في مناطق سكنية بضواحي أتلانتا (ولاية جورجيا)، بالتيمور (ولاية مريلاند)، وجاكسونفيل (ولاية فلوريدا). وتتميز بمجموعة متنوعة من وسائل الترفيه، بما في ذلك أحواض السباحة ومراكز اللياقة البدنية والنوادي والدخول المضبوط على مدار 24 ساعة، وتقع في أحياء مرغوبة تتمتع بنوعية حياة مرتفعة وقريبة من مراكز النقل والتوظيف الرئيسة.

وقال طارق المحجوب، رئيس أسواق الإمارات وعُمان في إنفستكورب للثروات الخاصة: تُعَدّ العقارات متعددة المساكن من أكثر مجالات الاستثمار العالمية التي نقتنع بها في المشهد الراهن. ونعتقد أن عمليات الاستحواذ هذه توفر فرصاً جذابة مع عائدات نقدية مستقرة ومؤشرات إيجابية أخرى. ومنذ 1996، استحوذت إنفستكورب على أكثر من 800 عقار بقيمة إجمالية تقارب 20 مليار دولار.

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