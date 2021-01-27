إطلاق تطبيق للسياحة في الإمارات يوفر عروضاً بقيمة 72 ألف درهم لكل مستخدم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن إطلاق تطبيق موحد للسياحة على مستوى دولة الإمارات، يوفر عروضاً وخصومات مقدمة من 275 جهة. ويصل إجمالي التخفيضات التي يوفرها التطبيق إلى 72000 درهم لكل مستخدم.

جاء ذلك في ختام لقاء إعلامي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، اليوم الأربعاء، حضره معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد بالهول، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات. وأقيم بمناسبة ختام حملة أجمل شتاء في العالم، وبمناسبة بدء العدد التنازلي لوصول مسبار الأمل إلى المريخ في 9 فبراير القادم.

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