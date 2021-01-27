المركزي: سنواصل تمكين المرأة الإماراتية في مناصب قيادية بالقطاع

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أشاد معالي عبدالحميد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي، بقرار سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول، بتعيين هناء الرستماني أول قيادية نسائية إماراتية لأكبر المؤسسات المالية الوطنية في المنطقة بمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

وقال معاليه: "يأتي هذا التعيين المهم إيماناً من قيادتنا الرشيدة بدور المرأة الإماراتية وثقتهم بجدارتها لتبوء مناصب قيادية وحيوية، وهو النهج الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويعكس جهود الدولة بتحقيق استراتيجية التوازن بين الجنسين في كافة الميادين.

وتابع: "سنواصل في المصرف المركزي عملنا بدفع منظومة التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة الإماراتية بتولي مناصب قيادية في القطاع المصرفي في الدولة، ونحن على ثقة بإدارة القيادات النسائية التي تساهم في دعم مسيرة نمو القطاع."

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