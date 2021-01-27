«أبوظبي الأول» يلامس 15 درهماً بدعم الأرباح والتوزيعات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفع سهم «بنك أبوظبي الأول» في التعاملات المبكرة لجلسة اليوم الأربعاء ملامساً حاجز 15 درهم بدعم الإعلان عن الأرباح والتوزيعات السنوية.

ويتداول السهم حالياً على ارتفاع بنسبة 1.77% إلى 14.92 درهم بعد أن تجاوز حاجز 15 درهماً في مستهل التداولات لكنه عاود النزول دونها. ووصلت التداولات عليه حتى الآن إلى 5.66 ملايين سهم بقيمة 84.3 مليون درهم من خلال 289 صفقة.

وحقق بنك أبوظبي الأول أداءً قوياً خلال عام 2020، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 10.6 مليار درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 74 فلساً للسهم الواحد عن 2020.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز