هناء الرستماني أول امرأة بمنصب رئيس تنفيذي لبنك وطني

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن بنك أبوظبي الأول تعيين هناء الرستماني، والتي تشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في المجموعة، في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول خلفاً لأندريه الصايغ، لتكون بذلك أول قيادية نسائية إماراتية تشغل هذا المنصب.

وتتمتع هناء بأكثر من 22 عامًا من الخبرة في مجال البنوك والتمويل، وعملت في البنوك الدولية والمحلية في الإمارات، كما عملت أيضًا كعضو مجلس إدارة مستقل في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ومعهد الإمارات للخدمات المصرفية والمالية، والخدمات المصرفية الخاصة في بنك أبوظبي الأول بسويسرا.

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