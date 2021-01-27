أحمد بن سعيد أفضل الرؤساء التنفيذيين بقطاع الطيران في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

تضمن مؤشر «أفضل المسؤولين عن العلامات التجارية في العالم، 2021» ثلاثة رؤساء تنفيذيين لشركات إماراتية، من أصل 100 رئيس تنفيذي على مستوى العالم مُدرَجين على مؤشر شركة «براند فاينانس» البريطانية المتخصصة في أبحاث العلامات التجارية.

وتصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قائمة الرؤساء التنفيذيين الأكثر شهرة وسمعة في مؤشر قطاع الطيران على مستوى العالم، وفقاً لنتائج مؤشر «أفضل المسؤولين عن العلامات التجارية في العالم، 2021» الصادر أمس.

وكانت «براند فاينانس» قد أصدرت هذا التصنيف ضمن تصنيفها السنوي «أفضل 500 شركة على مستوى العالم»، لعام 2021.

وجاء سموه ضمن أكثر 10 رؤساء تنفيذيين على مستوى العالم في كافة القطاعات من حيث الشهرة والسمعة، حيث استأثر بالمركز الثاني، وفي المركز الـ 15 في المؤشر العام للرؤساء التنفيذيين الذي يشمل كافة القطاعات.

ويُصنف المؤشر أفضل 100 رئيس تنفيذي لشركة على مستوى العالم في 2021، وذلك استناداً إلى رصيد من النقاط يحصل عليها كل رئيس تنفيذي.

وجاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك ومجموعة شركاتها»، في المركز الــ 13، حيث حصل على 70.1 نقطة، وهو رصيد النقاط نفسه الذي حصل عليه تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، والذي صُنف في المركز الــ 14.

وجاء حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» في المركز الــ 83، برصيد 56.2 نقطة.

وجاءت جولي سبيلمان سويت، الرئيسة التنفيذية لشركة «أكسنتشر» الأيرلندية للاستشارات، في المركز الثالث، فيما جاء هنديان في المركز الرابع والخامس، وهما على الترتيب: راجيش جوبيناثان، الرئيس التنفيذي لشركة «تاتا» للخدمات الاستشارية، وموكيش امباني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ريلاينس» الشهيرة متعددة الأنشطة.

وكان المركز الأول من نصيب جوان سي كريفويزيرات، الرئيسة التنفيذية لشركة «تيبستري» الأمريكية للأزياء الفاخرة.

ومن الجدير بالذكر أن المؤشر هذا العام تضمن رئيسين تنفيذيين سعوديين، وهما أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، والذي جاء في المركز الــ 23 عالمياً، برصيد 66.6 درجة، وناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية «إس تي سي»، حيث جاء في المركز الــ 41 عالمياً، برصيد 63.5 نقطة.

وكانت المراكز الخمسة الأولى على المؤشر هذا العام، من نصيب أجاي بانجا، الرئيس التنفيذي لشركة «ماستر كارد»، تلاه جين- سون هوانغ، الأمريكي من أصل تايواني، والرئيس التنفيذي لشركة «انفيديا» الأمريكية لمعالجة رسومات الحواسب، ثم ريد هاستينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «نتفليكس» الأمريكية لخدمات البث التلفزيوني حسب الطلب، ثم يونغ زانغ «دانييل»، الرئيس التنفيذي لشركة «علي بابا» الصينية الشهيرة للتسوق الإلكتروني، وأخيراً راجيش جوبيناثان، على التوالي.

وكان من مفاجآت مؤشر هذا العام أنه صَنف رؤساء تنفيذيين مرموقين في مراكز متأخرة نسبياً، فعلى سبيل المثال، جاء إيلون ماسك، في المركز الــ 64 عالمياً برصيد 58.7 درجة، وجيف بيزوس في المركز الــ 73 عالمياً برصيد 57.8 درجة.

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