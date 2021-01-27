«اتصالات» و«أدنوك» و«طيران الإمارات» ضمن الأقوى إقليمياً وعالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح، وام

جاءت مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) و«طيران الامارات» في صدارة العلامات التجارية الأعلى قيمة والأقوى في الدولة والمنطقة بحسب تقرير وكالة «براند فاينانس» العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.

وبحسب التقرير الذي يرصد أفضل 500 علامة تجارية في العالم للعام 2021، تم تصنيف شركة «اتصالات» كأسرع شبكة اتصالات نمواً في العالم وأقوى علامة تجارية في المنطقة بمعدل يبلغ 87.4 نقطة (من إجمالي 100)، فضلاً عن كونها العلامة التجارية الوحيدة في المنطقة التي حازت على تصنيف «AAA»، وصنف التقرير «اتصالات» كأقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط لأول مرة، تليها طيران الإمارات، وذلك ضمن مؤشر قوة العلامة التجارية، ومع هذا التقدم باتت «اتصالات» ضمن أفضل 25 علامة تجارية على مستوى العالم في مؤشر قوة العلامة التجارية، وبناء على هذا التصنيف فقد عززت «اتصالات» مكانتها ضمن أقوى العلامات التجارية في العالم بما في ذلك Ferrari و Coca Cola و Apple .

ونتيجة لهذا النمو تواصل «اتصالات» العمل على تحقيق طموحاتها بالتحول إلى لاعب عالمي فاعل ومؤثر، لاسيما بعد أن تقدمت 17 مركزا في تصنيف أقوى 500 علامة تجارية عالمية هذا العام من 225 إلى 208.

كما نجحت «اتصالات» في الحفاظ على مكانتها باعتبارها محفظة العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وللعام الخامس على التوالي، حيث تتضمن مجموعة رائدة من العلامات التجارية التي تصل قيمتها إلى 40 مليار درهم بما في ذلك اتصالات مصر، وموبايلي، ويوفون، واتصالات المغرب، و PTCL، علاوة على أنها شركة الاتصالات الوحيدة التي حافظت على تصنيف العلامة التجارية AAA.

وحافظت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في عام 2021 على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته «براند فاينانس» التي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات، وتم تقييم علامة أدنوك التجارية بقيمة 10.8 مليارات دولار «39.7 مليار درهم» مما يضعها في المرتبة الثانية بين العلامات التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن قائمة العلامات التجارية العشر الأعلى تصنيفاً على صعيد شركات النفط والغاز العالمية.

و«أدنوك» العلامة التجارية الأكثر مرونة في قطاع النفط والغاز، حيث شهدت قفزة حادة في قوة علامتها منذ أن بدأت النقلة النوعية للشركة قبل 4 سنوات، حيث حصلت على 61 نقطة عام 2017 وارتفعت قيمتها 16.1 نقطة الى 77.1 نقطة عام 2021.

ورصد تقرير «براند فاينانس» التي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات منذ ربع قرن، الأداء المتميز لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والذي أهلها للحصول على المرتبة الثانية إقليمياً بعد الشركة السعودية الرائدة (أرامكو)، من حيث قيمة العلامة التجارية لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية وما حملته من تحديات علاوة على المتغيرات المتسارعة في قطاع النفط بخد ذاته.

رؤية وحكمة

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يأتي هذا الإنجاز نتيجة لرؤية وحكمة القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والتي وجهتنا بتنفيذ النقلة النوعية التي شهدتها أدنوك خلال الأعوام الماضية، والتي مكّنتنا من تخطي تحديات جائحة كوفيد 19 والمحافظة على مكانة العلامة التجارية لأدنوك وتعزيز دورها محركاً أساسياً ومهماً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

كما يعكس هذا التصنيف تكاتف جهود فرق العمل في أدنوك والتي أظهرت التزاماً عالياً ومرونة كبيرة ساهمت في تعزيز مساهماتنا في دفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. ولايزال أمامنا في أدنوك الكثير لتقديمه وإنجازه، وأنا فخور بدوري مع زملائي في إدارة الشركة وبالنمو والنجاح الذي تحققه».

تمكين الابتكار

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة اتصالات»، «سعداء بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال واحدة من أهم المنصات العالمية، فلقد أسهمت جهودنا في تمكين الابتكار والتحول الرقمي لجميع عملائنا بدور هام ومحوري في تصنيف اتصالات كأقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وفي جميع الفئات.

وأضاف:» أن العام الماضي أظهر قوتنا والتزامنا بتقديم خدمات متواصلة وبجودة عالية لجميع عملائنا ما أضاف قيمة إلى علامتنا التجارية مع التركيز على تحقيق استراتيجيتنا المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

و لفت دويدار إلى أن تحقيق «اتصالات‘» لقب أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعتبر دليلا آخر على جهودنا في الحفاظ على محفظة علامة تجارية قوية و خلق ولاء للعلامة التجارية وتعزيز تجربة العملاء.

و تقدم بخالص الشكر لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها الدائم والمستمر الذي أسهم بدور فاعل في تمكين «اتصالات» من تحقيق هذا الإنجاز الهام الذي تخطت من خلاله العديد من العلامات التجارية العالمية والإقليمية الكبرى، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم.

مسيرة النمو

وأكد ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «براند فاينانس» - بهذه المناسبة - أن الإمارات تحقق المزيد من النجاحات والإنجازات في العديد من المجالات مع اقتراب اليوبيل الذهبي للدولة الذي يوافق مرور 50 عاماً على قيام الاتحاد، وقال: «مع اقتراب دولة الإمارات من الذكرى الخمسين لتأسيسها في ديسمبر 2021، تواصل الدولة مسيرة النمو والازدهار وتحقق إنجازات ملموسة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وأوضح هاي الدور المحوري الذي تقوم به العلامات التجارية الإماراتية الكبرى على المستوى العالمي بما يعكس النهضة التي تعيشها الدولة، وأضاف: «العلامات التجارية الإماراتية الكبرى تلعب دوراً حاسماً في قيادة التحول العالمي في القطاعات والصناعات التي تتخصص فيها، بدءاً من إنجازات «أدنوك» في مجال الاستدامة، ومروراً بالإنجاز الكبير الذي حققته شركة «اتصالات»، والتي أصبحت أسرع شبكة نمواً على مستوى العالم، علاوة على المكانة المميزة لموانئ دبي العالمية التي عزّزت موقعها شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية، وطيران الإمارات التي تعد حرفياً سفيراً يرفع راية الدولة في جميع أنحاء العالم».

وعن جهود الدولة خلال المرحلة الماضية، قال هاي: «أبرزت الأحداث الأخيرة المكانة الكبيرة التي تحظى بها الإمارات على الساحة الدولية، إذ بذلت الدولة جهداً كبيراً لمواجهة الجائحة داخلياً، وأسهمت في دعم الجهد الدولي الرامي إلى تطوير اللقاحات، وفي الوقت نفسه تم الإعلان عن اتفاق السلام التاريخي مع إسرائيل، لتؤكد هذه العوامل مجتمعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد بحق قوة لا يستهان بها، فمسيرة النمو والنهضة التي قادت الدولة من الصحراء إلى المريخ، تجعلنا نتساءل عما ستحمله السنوات الخمسون المقبلة؟».

وعلّق ديفيد هاي على أداء الشركة اللافت، وقال: «عندما انتشر فيروس كورونا المستجد في العالم في العام 2020، لعبت «اتصالات» دوراً محورياً وقيادياً لضمان استمرارية الأعمال، وتمكين المدن الذكية، ودعم منظومة التعلم عن بُعد، ما أسهم في تعزيز التوجه المستقبلي للمنظومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف هاي: «استحقت «اتصالات» عن جدارة لقب «أقوى علامة تجارية» في المنطقة إذ نجحت في القيام بالدور المنتظر منها وقدمت أداءً راقياً يعكس قيم المؤسسية».

وتصدر قائمة «براند فاينانس غلوبال 500» بشكل سنوي، حيث تقوم الشركة بتقييم أكثر من 3500 علامة تجارية في جميع القطاعات والمناطق الجغرافية.

تقييم قوة العلامة التجارية

تُعرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة. ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال. ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.

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