دور حاسم لشركات الإمارات في التحولات العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت شركة «براند فاينانس» العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية على الدور الحاسم للشركات الإماراتية في التحولات العالمية في القطاعات والصناعات التي تتخصص فيها، بدءًا من إنجازات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في الاستدامة ومروراً بالإنجاز الكبير الذي حققته شركة «اتصالات» والتي أصبحت أسرع شبكة نمواً على مستوى العالم علاوة على المكانة المميزة لموانئ دبي العالمية التي عززت موقعها كشركة رائدة في الخدمات اللوجستية وطيران الإمارات التي تعد سفيراً يرفع راية الدولة في أنحاء العالم.

وتعقيبا على ذلك قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر «تويتر» أن القيادة الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بالتوجيه والتمكين يؤتيان ثمارهما كل حين، ففي ظلهما ارتقت شركة أدنوك لتكون بين أعلى 10 علامات تجارية عالمياً في قطاع النفط والغاز، وتصدر معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، المرتبة الأولى عالمياً بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز، والمرتبة 13 بمختلف القطاعات.

وكشفت «براند فاينانس» أمس قائمة أقوى 500 شركة في العالم والأعلى قيمة التي ضمت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة «أدنوك» وطيران الإمارات.

وتم تصنيف «اتصالات» في المرتبة الأولى اقليمياً و 24 عالمياً من حيث القوة وفي المرتبة 208 من حيث القيمة البالغة 8.5 مليارات دولار.

واحتلت «أدنوك» المرتبة الثانية إقليمياً كأكثر العلامات التجارية قيمة بعد أرامكو السعودية والمركز 163 عالمياً بقيمة 10.7 مليارات دولار. فيما احتلت طيران الإمارات المركز 421 عالمياً من حيث القيمة.

وتضمن مؤشر أفضل المسؤولين عن العلامات التجارية في العالم 3 رؤساء تنفيذيين لشركات إماراتية، من أصل 100على مستوى العالم. وتصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قائمة الرؤساء التنفيذيين الأكثر شهرة وسمعة في مؤشر قطاع الطيران على مستوى العالم.

وجاء معالي الدكتور سلطان الجابر في المركز 13 عالمياً وجاء حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» في المركز 83.

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