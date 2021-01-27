الأمم المتحدة: 3.7 % نمو اقتصاد الإمارات 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع تقرير اقتصادي للأمم المتحدة أن تحقق الإمارات نمواً في ناتجها المحلي 2021 بنسبة 3.7%. ويرصد التقرير الذي أصدرته أمس إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وجاء بعنوان «آفاق الموقف الاقتصادي العالمي 2021»، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» تأثير جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي مستشرفاً الآفاق الاقتصادية العالمية في 2021.

وتوقع التقرير أن يتعافى اقتصاد الإمارات هذا العام من تداعيات «كوفيد 19»، لينتقل من انكماش اقتصادي بلغ 5.2% في 2020، إلى نمو نسبته 3.7% في 2021، ثم تستقر وتيرة النمو خلال 2022، عند 2.8%.

وفيما يخص معدلات التضخم، توقع التقرير أن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية في الإمارات 1.5% في 2021، بعد أن تراجعت 1.5% في 2020. وأضاف التقرير أنه مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي في الدولة كانعكاس للتعافي المتوقع في الاقتصاد العالمي، ستواصل أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعها في 2020 لترتفع 2.2%.

وتطرق التقرير إلى جهود الإمارات في اتخاذ سياسات نقدية سليمة في تعاملها مع تداعيات «كوفيد 19»، فذكر أن الإمارات كانت من أبرز الدول التي انتهجت سياسات نقدية ناجعة لتتكامل على نحو جيد مع تدابيرها المالية التي اتخذتها لدعم اقتصادها في مواجهة الجائحة. وأضاف أن تلك السياسة تضمنت تدبيراً شديد الأهمية، وهو خفض المتطلبات المُتعلقة بالاحتياطيات لدى البنوك، كي تتمكن من ضخ المزيد من السيولة.

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