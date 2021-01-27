دبي الثالثة عالمياً في خيارات المسافرين

المصدر: (دبي - البيان)

احتلت دبي المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الشعبية وفقاً لنتائج جوائز «أفضل خيارات المسافرين لعام 2021» والتي أعلنها أمس موقع «تريب أدفايزور» الشبكي الأمريكي الشهير المتخصص في حجوزات الرحلات السياحية، الفنادق والمطاعم. وأفاد «تريب أدفايزور» في تقرير مرفق بنتائج 2021 بأن رواده اختاروا دبي في المركز الثالث على قائمة أفضل خياراتهم للسفر هذا العام، نظراً لما تتمتع به من شعبية طاغية.

وجاءت روما، باريس، هانوي، كريت، بانكوك، برشلونة وإسطنبول، في المراكز من الثالث وحتى العاشر، على التوالي، في جوائز 2021.

وكانت صدارة جوائز هذا العام من نصيب جزيرة «بالي» الإندونيسية، فيما جاءت لندن في المركز الثاني.

ويُعلن «تريب أدفايزور» عن هذه الجوائز بصفة سنوية استناداً إلى نتائج يُجريها في كل عام بين مستخدميه ومتابعيه حول العالم، لرصد أكثر الوجهات السياحية شعبية حول العالم بين رواد ومستخدمي الموقع، والذين يرغبون بزيارتها في أي وقت خلال العام الجاري أو بعده.

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