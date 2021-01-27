79.6 ملياراً نمو الأصول الأجنبية في البنوك الوطنية

المصدر: (أبوظبي - وام)

ارتفع رصيد البنوك الوطنية من الأصول الأجنبية بمقدار 79.6 مليار درهم خلال 11 شهراً من 2020 محققة زيادة 12.3% مقارنة بإجمالي رصيدها نهاية 2019 وفقاً لأرقام المصرف المركزي.

وقفز إجمالي الرصيد التراكمي من الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية إلى نحو 723.1 مليار درهم نهاية نوفمبر من 2020، حيث تشكل الأصول الأجنبية نحو 25.8% من إجمالي رصيدها التراكمي لجميع أصول البنوك الوطنية التي بلغت 2.797 تريليون درهم بنهاية نوفمبر الماضي.

وبلغت قيمة الأصول الأجنبية المستحقة من الفروع الخارجية والمستحقة من فروع خارجية أخرى 283.7 مليار درهم تشكل نحو 40% من إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنوك الوطنية وتوزع بقية المبلغ على بند الضمانات والائتمان لغير المقيمين وأصول أجنبية أخرى.

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