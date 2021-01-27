افتتاح مركز توزيع «نون» في دبي الجنوب

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إي.زي. دبي»، المنطقة المخصصة للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، إطلاق «نون»، منصة التسوق الإلكتروني في المنطقة، مركز توزيع جديداً، للمساعدة على تلبية احتياجات العملاء. وسيستفيد مركز «نون» الجديد من المرافق اللوجستية، وحلول الأعمال التي توفرها «إي.زي.دبي»، لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ورواد الأعمال.

واحتفالاً بافتتاح المرفق الجديد، قام محمد العبار مؤسس «نون»، وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي، مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، بجولة في أرجاء المنشأة.

و«نون»، أول شركة للتجارة الإلكترونية يتم تأسيسها في «إي.زي.دبي»، وستواصل التوسع بعملياتها ومساعيها المستمرة، لتحقيق النمو في الإمارات، عن طريق الاستفادة من مجموعة المرافق والحلول الذكية التي توفرها المنطقة.

وقال محمد العبار: إن توسيع شبكة الخدمات اللوجستية، يعزز ثقة عملائنا بنا، خاصة مع افتتاح هذا المستودع الجديد، الذي يرتقي بقدرتنا على تزويد العملاء بأفضل تجربة، وأعلى مستوى للخدمة. ومن خلال هذه الشراكة، ستعمل «نون» على دعم التجارة الإلكترونية في الدولة، والإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رقمية مبتكرة إقليمياً وعالمياً.

وقال خليفة الزفين: أن وجود «نون»، في منطقة «إي.زي.دبي»، يمثل شهادة رائعة على مرافقنا اللوجستية المتقدمة، وما نوفره من حلول أعمال مميزة، وقدرات هائلة لتلبية احتياجات الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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