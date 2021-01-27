6.2 % زيادة السعة المقعدية لـ«طيران الإمارات» في أسبوع

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهرت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران أن طيران الإمارات، ستشغل 476.52 ألف مقعد على الرحلات الدولية ابتداءً من 25 يناير ولمدة أسبوع.

وأوضحت بيانات للمؤسسة، حصلت «البيان» على نسخة منها، أن «طيران الإمارات» التي جاءت ضمن أكبر 20 ناقلة حول العالم من حيث السعة المقعدية، سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.2% على أساس أسبوعي، مقارنة بـ 448.5 ألفاً الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى زيادة في حجم الطاقة التشغيلية بنحو 28 ألف مقعد.

وأشارت البيانات، التي تقيس أداء أكبر 20 شركة طيران و10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي، إلى أن «طيران الإمارات» تستحوذ على نحو 22% من إجمالي السعة التي توفرها الناقلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط ككل والبالغة 2.16 مليون مقعد.

زيادة

وزاد حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات الأسبوع الجاري بنسبة 3% إلى 574.8 ألف مقعد مقابل 558.1 ألفاً الأسبوع الماضي. وتستحوذ سوق الإمارات على 26.5% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

ثاني سوق

وبحسب البيانات، يعتبر سوق الإمارات ثاني أكبر سوق للرحلات الجوية من حيث عدد المقاعد الدولية، حيث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول بنحو 1.16 مليون مقعد، ثم الإمارات في المركز الثاني بـ 574.8 ألف مقعد، ثم فرنسا بـ 333.567 ألفاً، وألمانيا 282 ألف مقعد، ثم المملكة المتحدة 270.4 ألفاً.

دعم النمو

وساهم أداء الناقلات الوطنية في دعم نمو حجم السعة المقعدية، على صعيد منطقة الشرق الأوسط، من خلال مواصلة كل من «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» و«فلاي دبي»، استئناف رحلاتها إلى وجهاتها التقليدية، إضافة إلى الناقلات الأجنبية التي بدأت بالعودة التدريجية إلى المطارات.

وجهات

ويبلغ عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الوطنية 277 وجهة، بما فيها الوجهات المشتركة وذلك منذ السماح باستئناف الطيران في يوليو الماضي، موزعة على 120 وجهة لـ «طيران الإمارات»، و60 وجهة لـ «الاتحاد للطيران»، و50 وجهة لـ«فلاي دبي»، في حين تصل «العربية للطيران» و«العربية للطيران أبوظبي» إلى 40 وجهة، بينما أعلنت الناقلة الوطنية الجديدة «ويز إير أبوظبي» أنها ستسيّر رحلات إلى 7 وجهات.

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