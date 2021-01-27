سلطان بن خليفة يزور مبنى الطيران الخاص بدبي الجنوب

المصدر: دبي - وام

زار سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، مبنى الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، والذي تديره شركتا «فالكون» و«جيتكس» المتخصصتان في خدمات الطيران الخاص لرجال الأعمال وكبار الشخصيات. ورافق سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة خلال جولته عادل مارديني الرئيس التنفيذي لشركة «جيتيكس» للطيران الخاص.

واطلع سموه على أهمية هذه المحطة في مطار آل مكتوم الدولي والتي حققت منذ بداية تشغيلها التجاري نقلة نوعية في مستوى الخدمة النوعية المقدمة للعملاء.

شراكة استراتيجية

وأشاد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان بالشراكة الاستراتيجية بين فالكون وجيتكس، والتي تسهم في تنفيذ العديد من الأعمال منها تقديم الخدمات لمرتادي المطار من رجال الأعمال إضافة إلى صيانة وإيواء الطائرات بمختلف أنواعها وأصنافها، مشيراً إلى أن فالكون للطيران تتطلع لزيادة أسطول طيرانها لرجال الأعمال ليكون طائرتين من نوع قلف استريم 450 وطائرتين إيرباص 320، ما يعزز الطيران الخاص بمطار آل مكتوم.

فوائد كبيرة

وشدد سموه على أهمية هذا التعاون بين الشركتين ما يعود بفوائد كبيرة على الجانبين، بفضل التبادل الأمثل للمعلومات، لافتاً إلى أن «مطارات دبي» تهدف للتميز خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن وجود صالات حديثة الطراز تقدم مختلف الخدمات المتميزة لعملائها تعد خطوة جديدة أخرى ضمن الخطوات الواثقة التي تخطوها مطارات دبي للوصول بهذا الصرح إلى مصاف أهم مطارات العالم تنفيذاً لرؤيتها الاستراتيجية في صياغة مطارات الإمارات ضمن أفضل المطارات في العالم.

وقال سموه إن شركتي فالكون وجيتكس تسعيان لتقديم خدمات مميزة للارتقاء بمستوى الخدمة للشخصيات المهمة في مطار آل مكتوم الدولي مما يعزز المكانة الاستراتيجية للمطار لهذه الفئة من المسافرين.

عمل دؤوب

أعرب عادل مارديني الرئيس التنفيذي لشركة «جيتيكس»، عن شكره لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان على حرصه المستمر على مواكبة كل ما هو جديد في عالم الطيران والعمل الدؤوب للوصول إلى مراكز متقدمة في هذا المجال، مؤكداً أن الشركة تعمل بقوة للعودة للعمل والتعافي التام من هذه الجائحة.

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