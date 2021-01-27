625 مليوناً تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 625 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 171 مبايعة بقيمة 259.97 مليون درهم، منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 80.81 مليون درهم و131 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 179.16 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 2. وتصدرت اليفرة 3 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 325.29 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 45.36 مليون درهم و48 رهن فلل وشقق بقيمة 279.93 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 223 مليون درهم ورهن في منطقة معيصم الأول بقيمة 11 مليون درهم.

وأما الهبات، فشهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 40.33 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 12 مليون درهم.

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