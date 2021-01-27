«لينسكارت» للنظارات تستثمر 185 مليون درهم للتوسع في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة لينسكارت، وهي أكبر شركة تجزئة للنظارات في الهند، إطلاق أعمالها في سوق الشرق الأوسط، فيما تخطط لافتتاح أول متجر تجزئة لها في دبي قريبًا. وخصصت الشركة 50 مليون دولار (حوالي 185 مليون درهم) للتوسّع في سوق الإمارات.

وأطلقت الشركة المتخصّصة في النظارات أعمالها في الإمارات من خلال العروض عبر الإنترنت على موقعها الإلكتروني ae.lenskart.com مع خدمة التوصيل المجاني في دبي وأبوظبي والشارقة.

وتعد الإمارات سوقًا نشطًا للغاية للنظارات الفاخرة والعدسات اللاصقة الملونة، وستطلق لينسكارت علامتيها التجارية جون جاكوبز وأكوالينس إضافة إلى لينسكارت.

نجاح

وتخطّط الشركة خلال هذا العام لأن توفّر النظارات لعملائها من خلال متاجرها الإلكترونية وغير الإلكترونية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما هو الحال في سنغافورة والهند. وجاءت خطوة توسيع أعمالها في الشرق الأوسط بعد نجاح العلامة ورواجها في سنغافورة، حيث تتوقّع لينسكارت تحقيق إيرادات بقيمة 30 مليون دولار في عام 2021 واحتلال الصدارة.

وتهدف لينسكارت إلى تحقيق النجاح نفسه في الشرق الأوسط من خلال توسيع أعمالها وإطلاق مشاريع بقيمة 250 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وقال بيوش بنسال، الشريك المؤسس لشركة لينسكارت: نحن في لينسكارت نتفهم المشترين الإماراتيين من جيل الألفية كما نعتقد أن لدينا المنتجات الأكثر أناقة التي تتميّز بجودتها العالية وبدعم من التكنولوجيا المبتكرة وسلسلة توريد قوية وذلك بهدف تقديم تجربة استثنائية للعميل. ونتوقّع أن تنمو أعمالنا بشكل كبير في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة وأن نبني قاعدة عملاء قوية لعلامتنا التجارية في الشرق الأوسط.

منشأة

وهناك منشأة إنتاج جديدة هي حاليًا قيد التطوير في دلهي- منطقة العاصمة الوطنية في الهند باستثمارات تفوق 100 مليون دولار، وستكون أكبر منشأة للنظارات في العالم بقدرة إمداد تفوق 150000 نظارة يوميًا.

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