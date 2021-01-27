استشراف مستقبل دور الشباب في تطوير العمل الجمركي

المصدر: دبي - البيان

توجت جمارك دبي فعالياتها في أسبوع جمارك الإمارات الرابع 2021، بتنظيم حلقة شبابية بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، أُقيمت في اليوم العالمي للجمارك بموعده السنوي أمس.

وخصصت الحلقة لمناقشة «دور الشباب في جمارك المستقبل»، بحضور ومشاركة أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، وسعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، حيث قدما نظرة مستقبلية لتطور دور الشباب في الدولة وعلى صعيد العمل الجمركي للشباب المشاركين في الحلقة النقاشية.

وجرت مناقشة دور الشباب بمواكبة تقدم الإمارات نحو الخمسين عاماً المقبلة من مسيرتها الرائدة في البناء والتنمية المستدامة على طريق تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. وذلك بمشاركة 96 شاباً من جمارك دبي والمدعوين.

أفكار جديدة

وتم خلال الحلقة تقديم أفكار جديدة لدعم مشاركة هذه الفئة ودورها في العمل بالدائرة أبرزها تأسيس مجلس للشباب في جمارك دبي وتطوير المناهج الأكاديمية لدراسة العلوم الجمركية بالتعاون مع الجامعات، ولاقت الأفكار المقدمة من الشباب تقدير المدير العام لجمارك دبي واهتمامه. وسيتم العمل على دراستها وتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد محبوب: قام الشباب بدور أساسي في تحقيق الإنجازات الرائدة لدولة الإمارات في الخمسين سنة الماضية، ومن هذه الإنجازات إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ، والذي يعكس مدى تقدم دولة الإمارات وريادتها في تحفيز الشباب وتطوير قدراتهم المبدعة لتحقيق الريادة العالمية في كافة المجالات، ولذلك ترتكز الخطط الاستراتيجية للدولة على إعداد وتأهيل الأجيال الجديدة لتمكين الشباب من القيام بدورهم الحيوي في التنمية الاقتصادية بالإمارات في الخمسين سنة المقبلة.

ابتكارات

وأضاف أن عدد الابتكارات النوعية التي طورتها الدائرة في 2020 بلغ 237 ابتكاراً. ووصل عدد المبتكرين إلى 68 مبتكراً وإجمالي عدد جوائز الابتكار التي حصلت عليها جمارك دبي في العام الماضي 17 جائزة.

وبلغ عدد الأفكار والابتكارات الجديدة التي طبقتها الدائرة 1324 فكرة وابتكاراً تم تطويرها بفضل جهود ومساهمات الموظفين والمفتشين الشباب في الدائرة، إذ يبلغ عدد المفتشين من فئة الشباب في الدائرة 1631 مفتشاً، وتلقوا العام الماضي دورات تدريبية مكثفة بلغ عددها 158 دورة تدريبية بواقع 8994 ساعة تدريبية.

حلقات شبابية

وقال سعيد النظري: «نعمل على توسيع الحوار ببن الشباب من خلال الحلقات الشبابية، وقامت المؤسسة بتنظيم 3 آلاف حلقة شبابية شارك فيها 100 ألف شاب، وشهدت حوارات معمقة حول مختلف الشؤون التي تهم الشباب، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بأن تكون اللقاءات والحوارات بين الشباب ممارسة يومية نسعى لتطويرها باستمرار، وقد أثمرت تلك الحوارات بالفعل عن أفكار ومشاريع تم تبنيها وأصبحت سياسات حكومية معتمدة».

وأضاف: «يمثل الاهتمام بالصحة النفسية للشباب مكوناً رئيسياً من برنامج عملنا، ونحرص على تعزيز صحتهم النفسية من خلال دليل العمل الذي أطلقناه لمساعدة الشباب في هذا المجال».

نمو

حققت جمارك دبي من خلال التطور التكنولوجي نمواً بالمعاملات الجمركية المنجزة في العام 2020 بنسبة 23 % ليصل عددها إلى 16 مليون معاملة جمركية مقارنة مع 13 مليون معاملة في 2019. وبلغت نسبة المعاملات المنجزة عبر القنوات الذكية والإلكترونية للدائرة 99.3% بنحو 15.9 مليون معاملة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز