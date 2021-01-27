«الإمارات العالمية للألمنيوم» تكمل تجديد خط الإنتاج 3 في الطويلة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اكتمال عملية التجديد الدورية الرئيسية لخط الإنتاج 3 في موقع الشركة في الطويلة، والذي يعد أحد أطول خطوط الإنتاج وأكثرها إنتاجية في العالم.

وتتطلب خلايا الاختزال التي يُصهر فيها الألمنيوم إعادة تبطينها وإجراء التعديلات بعد عدة سنوات من الإنتاج، وخلال عملية تجديد 444 خلية اختزال في خط الإنتاج 3، ركبت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مجمعات تيار كهربائي مصنوعة من الحديد مع شرائح من النحاس والتي تم تصميمها في الشركة لتحسين الأداء والجودة.

ويتميز النحاس بأنه موصل عال للكهرباء، وسيساهم استخدامه في مجمعات التيار الكهربائي من تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة، كما يسمح بزيادة الإنتاجية حيث يمكن تشغيل خلايا الاختزال بتيار كهربائي أعلى.

وعندما يتاح الجهد الإضافي في نظام إمداد الطاقة، فإن ذلك سيوفر أيضاً فرصاً لتركيب خلايا اختزال إضافية في الدائرة نفسها. وتجري عملية تجديد خلايا الاختزال عبر مواقع الشركة في الطويلة وجبل علي كجزء من العمليات المستمرة لإعادة تبطين خطوط الإنتاج.

استدامة

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يعتبر الألمنيوم من أهم المواد اللازمة لبناء مستقبل أكثر استدامة. ونحن ملتزمون في الشركة بإيجاد كل السبل لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة والسلامة أثناء عمليات الإنتاج، كما نسعى لانتهاز كل الفرص المتاحة لإجراء جميع التحسينات اللازمة مهما كانت بسيطة.

ومنذ 2018 حتى 2020، لم تسجل الشركة أي إصابات ناجمة عن العمل في المشروع. وبشكل عام، بلغ إجمالي معدل الإصابات القابلة للتسجيل في الشركة في 2020 نحو 1.34 إصابة لكل مليون ساعة عمل، ما يعد أقل بحوالي 66% من متوسط القطاع العالمي وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة في 2019 من قبل معهد الألمنيوم الدولي. وكانت الشركة بدأت تشغيل خط الإنتاج 3 لأول مرة في 2014

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