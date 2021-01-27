3 مؤسسات إماراتية تنضم إلى «الجواز اللوجستي العالمي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت 3 مؤسسات رائدة بالإمارات أمس انضمامها إلى مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي»، وهي مبادرة مهمة تم إطلاقها لتعزيز الفرص التجارية بين الأسواق النامية وإعادة تصوّر عملية نقل البضائع والخدمات حول العالم، وهي تسهم في زيادة مرونة سلاسل التوريد وإزالة الحواجز التي تمنع الاقتصادات النامية من التجارة بحريّة.

وانضمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، ومركز دبي للسلع المتعددة، وفلاي دبي إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي للاستفادة من أكثر من 20 سوقًا، تمثل 54% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وبحلول عام 2023 من المتوقع أن يكون للمبادرة تأثير بحوالي 2% على التجارة العالمية.

كانت كولومبيا والسنغال وكازاخستان انضمت رسميًا إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، في حين تم تسجيل البرازيل وأوروغواي وجنوب أفريقيا كشركاء في المبادرة التي بدأت كمشروع تجريبي دخل حيز التنفيذ في يوليو من عام 2019 وأسهم في تعزيز تجارة الجهات المشاركة بنسبة 10%.

إمكانات كبيرة

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: تزخر آفاق التجارة بين بلدان الجنوب بإمكانات كبيرة لتحقيق المزيد من النمو، وتتجه البلدان النامية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية إلى تعزيز أحجام تجارتها مع بعضها البعض.

وتفخر مجموعة موانئ دبي العالمية بأن تكون جزءًا من مبادرة دبي لإزالة العوائق أمام حركة التجارة بين بلدان الجنوب وزيادة ازدهارها، بناءً على ما تتمتع به إمارة دبي من مكانة مميزة كمركز لوجستي عالمي.

ونُرحب بانضمام الاتحاد لائتمان الصادرات، ومركز دبي للسلع المتعددة، وفلاي دبي إلى فريق مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، بحشد إمكانات البنى التحتية والخبرات الواسعة لجعل التجارة أسرع وأسهل وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

الاتحاد لائتمان الصادرات

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: نُثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها موانئ دبي العالمية لتسهيل العمليات التجارية بين الأسواق النامية إقليميًا وعالميًا.

وتفخر الاتحاد لائتمان الصادرات بكونها جزءًا من فريق مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، حيث يعكس ذلك التزامنا بتقديم أقصى قدر من الدعم للشركات العاملة في دولة الإمارات من خلال هذه المبادرة المبتكرة والتي ستساعدها في تحقيق الاستفادة القصوى من عملياتها التجارية، كما يعكس هذا التعاون حرصنا على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية المُصدّرة وحماية مستحقاتها التجارية عند العمل في الأسواق العالمية.

دبي للسلع

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يفخر مركز دبي للسلع المتعددة بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية وخلق المزيد من الفرص التجارية بين الأسواق المختلفة وبأعضائه البالغ عددهم 18,000 عضو من خلال الانضمام إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، ويضيف التحوّل في الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد وقنوات التوزيع من خلال مشاريع مثل هذا المشروع بلا شك قيمة مثلى للتجارة العالمية لا تُقدَّر بثمن، ويطلق مجموعة جديدة من الفرص، كما تتيح لنا مثل هذه المبادرات الاستمرار في جذب وتسهيل ودفع التدفقات التجارية عبر دبي والحفاظ على المكانة التي تحتلها هذه الإمارة كمركز تجاري رائد».

فلاي دبي

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «تلتزم فلاي دبي دائماً بتسهيل التجارة والاتصال من خلال مركزها في دبي، وبانضمامنا إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، نمضي قدمًا بخطوة أخرى إلى الأمام. ويسعدنا دعم مبادرة طريق الحرير في دبي كما نتطلع إلى تقديم حلول الشحن عبر شبكة فلاي دبي وخارجها من خلال شراكتنا مع شركة الإمارات للشحن الجوي».

المبادرة

تم إطلاق مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في المنتدى الاقتصادي العالمي 2020 في دافوس وتجمع بين «جمارك دبي» و«موانئ دبي العالمية» وطيران الإمارات و«دناتا».

وستتوفر أكثر من 65 ميزة للأعضاء والشركاء، بدءًا من زيادة الإيرادات التجارية للشركات، وزيادة توليد الرسوم للسلطات التجارية الحكومية، وإيرادات الضرائب، وربط إدارات الجمارك، وتعزيز شبكات تبادل المعرفة على المستوى العالمي.

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