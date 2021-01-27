تراجع المؤشرات بضغوط جني الأرباح

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس مع تعرضها لعمليات بيع محدودة وضغوط جني أرباح مستحقة، في وقت غرّد سهم «اتصالات» وحيداً بين الأسهم القيادية بعد حصول الشركة على لقب العلامة التجارية الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وانخفض سوق دبي 0.92% إلى 2968 نقطة بضغط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما نزل سوق أبوظبي 0.63% عند 5582.67 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 681 مليون درهم منها 250.36 مليوناً في دبي، و430.67 مليوناً بأبوظبي. وجرى تداول 287.4 مليون درهم موزعة بواقع 194.7 مليوناً في دبي و92.7 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6904 صفقات.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 1.63% مع تراجع «إعمار العقارية» 1.77% و«إعمار للتطوير» 1.63% و«إعمار مولز» 2.13% و«الاتحاد العقارية» 0.7% و«ديار» 1.31% و«داماك» 0.73%، فيما نزل قطاع البنوك 0.9%.

وتراجع قطاع الاستثمار 1.11% ، بينما ارتفع قطاع النقل 1% على وقع صعود «أرامكس» 1.38% و«العربية للطيران» 0.77% فيما انخفض «الخليج للملاحة» 4.96%. وتزعّم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 61.4 مليون درهم، تلاه «دبي المالي» 30.85 مليونا.

وحقق «اكتتاب» أكبر ارتفاع بنسبة 14.89%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.96%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 21.32 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 1.48% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.74% و«أبوظبي التجاري» 1.22% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8%، ونزل قطاع العقار 1.3% مع تراجع «الدار» 1.15% و«رأس الخيمة العقارية» 3.83%.

وهبط قطاع الطاقة 0.7% نتيجة تراجع «دانة غاز» 2.14% و«أدنوك للتوزيع» 0.26% فيما استقر «طاقة» من دون تغيير، بينما ارتفع قطاع الاتصالات 1.22% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع الاستثمار 0.3% مدفوعاً بارتفاع «العالمية القابضة» 0.4% بينما تراجع «إشراق» 2.15% واستقر «الواحة كابيتال».

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط جاذباً 104.42 ملايين. وحقق «بالمز الرياضية» أكبر ارتفاع بنسبة 3.57%، فيما كان «فودكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.78%، ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 15.25 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع.

بيع وشراء

عمدت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 27.26 مليون درهم، منها 21.9 مليوناً في دبي، و5.4 ملايين بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 27.26 مليون درهم، موزعة بواقع 21.9 مليوناً في دبي و5.4 ملايين بأبوظبي.

إفصاحات

* يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي التجاري» في 31 يناير للنظر في النتائج المالية للبنك عن العام الماضي، ومناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، وطلب البنك تعليق التداول على السهم في ذات اليوم.

* أظهرت النتائج الأولية لشركة «الفجيرة لصناعات البناء» تحقيق أرباح صافية بنحو 41.4 مليون درهم في 2020 مقارنة بنحو 47.3 مليوناً في 2019. ووصلت الإيرادات إلى 190.46 مليون درهم، فيما بلغ مجموع الموجودات 478.3 مليون درهم، وحقوق المساهمين 367 مليون درهم.

* منح سوق دبي شركتي «الرمز كابيتال» و«الأنصاري للخدمات المالية» ترخيصاً لممارسة نشاط التداول بالهامش قصير الأمد ليرتفع عدد شركات الوساطة الموفرة للخدمة في السوق إلى 3 شركات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز