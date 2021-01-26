الأمم المتحدة: 3.7 % نمو اقتصاد الإمارات 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

توقّعت الأمم المتحدة أن تحقق الإمارات نمواً 3.7% في ناتجها المحلي هذا العام مقارنة مع تراجع 2.5% العام الماضي، نتيجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد-19».

وأصدرت الأمم المتحدة، مُمَثلة في «إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية»، أمس تقريراً بعنوان «آفاق الموقف الاقتصادي العالمي 2021»، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، واللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة حيث رصد التقرير تأثير الجائحة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي ككل وأيضاً الاقتصادات الإقليمية واقتصادات دول العالم لعام 2020 كما يستشرف الآفاق الاقتصادية العالمية الإقليمية والمحلية في 2021.

وتوقع تعافي اقتصاد الإمارات هذا العام من تداعيات «كوفيد-19» لينتقل من انكماش اقتصادي 5.2% في 2020 إلى نمو 3.7% في 2021، ثم تهدأ وتيرة النمو في الإمارات خلال 2022، ليستقر عند 2.8%.

وفيما يخص معدلات التضخم في الإمارات توقع التقرير أن ترتفع أسعار السلع الاستهلاكية في الإمارات 1.5% في 2021، بعد أن تراجعت 1.5% في 2020 موضحاً أنه مع ارتفاع الطلب الاستهلاكي في الدولة كانعكاس للتعافي المتوقع في الاقتصاد العالمي واصلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعها 2020 وبنسبة 2.2%.

وتطرق التقرير إلى جهود الإمارات في اتخاذ سياسات نقدية سليمة في تعاملها مع تداعيات «كوفيد-19» موضحاً أن الإمارات كانت من أبرز الدول التي انتهجت سياسات نقدية ناجعة لتتكامل على نحو جيد مع تدابيرها المالية التي اتخذتها لدعم اقتصادها في مواجهة الجائحة.

وأضاف التقرير أن السياسة النقدية التي انتهجتها الإمارات في مواجهة الجائحة تضمنت تدبيراً شديد الأهمية وهو خفض المتطلبات المُتعلقة بالاحتياطيات لدى البنوك، كي تتمكن من ضخ المزيد من السيولة عند الحاجة.

وأضاف أن نسبة مركز الإمارات المالي إلى ناتجها المحلي الإجمالي في 2019 بلغت 130% ثم تراجعت 2020 إلى نحو 82% وفيما يخض نسبة الدين العام الإجمالي في الإمارات إلى ناتجها المحلي الإجمالي في 2020، فقد بلغت 30%.

وأوضح أن دبي عززت مكانتها بين الدول العربية باعتبارها المركز المالي الأول في العالم العربي وتوقع أن تواصل دبي العام الجاري وما تلاه من أعوام احتفاظها بهذه المكانة وتعزيزها.

وتوقّعت الأمم المتحدة أن انتعاش اقتصادات الدول العربية مجتمعة في 2021، لتحقق معاً نمواً اقتصادياً 4.6% مقارنة مع تراجع 6.4% في 2020 بسبب الجائحة، ثم يستقر النمو في الدول العربية في 2022، عند 3.4%.

وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم في الدول العربية مجتمعة من 8.1% العام الماضي إلى 6% هذا العام ثم ينخفض مجدداً في العام المقبل إلى 4.1%.

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