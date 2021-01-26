الإمارات وسلوفينيا تبحثان آفاق التعاون بمرحلة التعافي من «كوفيد19»

بحث معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وزدرافكو بوزيفالسك، نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية سلوفينيا، سبل تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، من أهمها الأمن الغذائي والسياحة والطيران والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وناقش الوزيران خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الدولية، أبرز المستجدات الاقتصادية على الساحة العالمية، وتطورات العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، كما استعرضا فرص التعاون لدعم جهود التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، وآفاق الشراكة المستدامة خلال مرحلة ما بعد «كوفيد19»، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والشركات في البلدين للاستفادة من الشراكة الاقتصادية القائمة ودعم أهداف وتطلعات البلدين في تحقيق التنمية.

تبادل تجاري

واستعرض عبد الله بن طوق أبرز مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين، حيث سجل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين في عام 2019 نحو 154 مليون دولار، في حين سجلت أنشطة إعادة التصدير من الإمارات إلى سلوفينيا خلال العام نفسه نمواً بنسبة تزيد على 55% مقارنة بعام 2018. وتمثل المواد والصناعات الغذائية، والآلات، والمنتجات المعدنية، أبرز سلع التبادل التجاري بين البلدين.

وقال: واثقون بأن جهودنا ستفتح آفاقاً أوسع للتعاون خلال المرحلة المقبلة، وأن ذلك سينعكس بزيادة حجم التبادلات التجارية وتعزيز حضور الصادرات الإماراتية في الأسواق السلوفينية، وكذلك تنمية الشراكات التجارية والاستثمارية كماً ونوعاً بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره السلوفيني«، مشدداً على أهمية العمل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الفرص المتاحة في أسواق البلدين والموقع الاستراتيجي لكل منهما، حيث تمثل دولة الإمارات بوابة تجارية حيوية أمام الصناعات السلوفينية لدخول الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية، فيما تعد سلوفينيا وجهة بارزة على مستوى أوروبا الشرقية.

وقال إن الإمارات سباقة في مجال سياسات الأمن الغذائي ولديها خبرات وشراكات رائدة مع العديد من الأسواق العالمية في هذا المجال، ونحن حريصون على تنمية أوجه التعاون مع سلوفينيا في قطاعات وأنشطة الأمن الغذائي المتعددة مثل الزراعة والتكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية».

وأطلع بن طوق نظيره السلوفيني على الجهود التي تتخذها الإمارات لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من جائحة «كوفيد19»، مشيراً إلى أن الإمارات تقود خطة رائدة ومتكاملة تتضمن حزمة من المبادرات المرنة لتعزيز التعافي والنهوض الاقتصادي وتطوير مسار إنمائي مستدام للاقتصاد لمرحلة ما بعد «كوفيد19»، ونرحب بالتعاون مع سلوفينيا في العديد من مبادرات الخطة بما يحقق المصالح المشتركة.

وأكد حرص الإمارات على الانتقال إلى مستويات جديدة من التعاون مع سلوفينيا في العديد من القطاعات الحيوية الأخرى، مثل السياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفاً: «سلوفينيا لديها قاعدة صناعية قوية في العديد من القطاعات، وحريصون على تبادل الخبرات في مختلف المجالات ولا سيما المرتبطة بالتكنولوجيا والبحث والتطوير والملكية الفكرية وريادة الأعمال»، كما نوه بأهمية مشاركة سلوفينيا في معرض إكسبو دبي الذي سيعقد في أكتوبر 2021 باعتباره منصة لتعزيز التعاون والشراكة على المستوى الثنائي وكذلك مع مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي.

وأكد زدرافكو بوزيفالسك، حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات الحيوية، ولا سيما في القطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية. وأوضح أن الاجتماع مثل فرصة لتحديد أبرز القطاعات ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين خلال المرحلة المقبلة، موضحاً بقوله: «نرى فرصاً واعدة للشراكة مع دولة الإمارات على المستويين الحكومي والخاص في العديد من المجالات، ويمثل الأمن الغذائي محوراً رئيسياً ضمن خطتنا للتعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن قطاعات التكنولوجيا والصناعة والزراعة واللوجستيات».

استثمارات

وأضاف أن بلاده مهتمة بجذب الاستثمارات الإماراتية إلى القطاعات الواعدة والفرص المتنوعة التي تتمتع بها سلوفينيا، مؤكداً حرص الحكومة السلوفينية على توفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة أمام الشركات الإماراتية، كما أكد أن سلوفينيا تتطلع إلى تحقيق مشاركة قوية في إكسبو دبي.

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