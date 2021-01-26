بلدية دبا تصدر 3755 رخصة تجارية خلال 2020

المصدر: الفجيرة - وام

أصدرت بلدية دبا، ممثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم التراخيص التجارية، 3755 رخصة خلال العام الماضي لعدد من الأنشطة المختلفة منها التجارية والمهنية والصناعية والحرفية ورخصة منزلية «مشروعي»، حيث تم إصدار 215 رخصة جديدة وتجديد 3540 رخصة.

وفي إطار جهود البلدية خلال فترة أزمة فيروس «كوفيد19»، كثفت فرق التفتيش الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت ذات العلاقة، للتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، حيث بلغت الزيارات والجولات التفتيشية 2030 جولة إضافة إلى إصدار التصاريح الترويجية والتنزيلات للمحال والتي بلغ عددها 35 تصريحاً، إلى جانب 173 تصريحاً تضمنت تصاريح العمل والتوزيع وتوزيع الإعلان كما تم إصدار 3575 بطاقة صحية للعاملين خلال العام ذاته، ولم تسجل البلدية أية مخالفة صحية على الرخص المنزلية «مشروعي».

وقال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا: «إن البلدية تدعم أصحاب الرخص التجارية من الشباب للدخول للأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم، كما تدعم الرخص المنزلية «مشروعي»، كون هذه الرخص تقوم بتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم وتفتح لهم الباب لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تحقق لهم مردوداً مادياً مناسباً».

وأكد أن الحملات والجولات التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري لرصد كل الممارسات السلبية وضبط كل من يمارسها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية، بالإضافة إلى سعي البلدية الدائم لإرشاد وتوعية الجمهور لتجنب هذه الممارسات الخاطئة.

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