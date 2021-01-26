«سيتي سنتر مردف» يطلق نادياً تعليمياً للعائلات والمجتمع

المصدر: دبي - البيان

أطلق «سيتي سنتر مردف» مركزاً مجتمعياً جديداً، يوفّر لزوّاره من سكان منطقة مردف وخارجها، والذي يشكل مساحة مميزة لزوّاره من سكان مردف وخارجها، يمكنهم فيها التعلم والتواصل والحفاظ على صحتهم والترفيه عن أنفسهم.

ويلائم «نادي مردف» الجديد مختلف أفراد الأسرة والفئات العمرية، حيث يستضيف مجموعة واسعة من الصفوف وورش العمل والأنشطة الممتعة الملائمة للجميع، والمصممة لتنشيط الذهن والجسم وتعلّم دروس قيّمة في كل منها.

وتتضمن ورش العمل المقدمة صفوف «المهارات الحسية للأطفال»، والتي ترمي لتثقيف الأهل وتزويدهم بالتوجيهات والإرشادات المهمة لدعم تطور طفلهم الحسي وتعلمه ونموه، إلى جانب دروس الباليه واليوغا والفنون، والتي من شأنها أن تقدّم لمحبي الثقافة فرصة الاستمتاع بتقوية الجوانب الذهنية والجسدية، وعيش تجارب مفيدة.

على الراغبين بزيارة «نادي مردف» والمشاركة في أنشطته المختلفة تسجيل أسمائهم مسبقاً عبر الإنترنت.

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