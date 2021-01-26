5 أسباب تجعل من الشارقة وجهة التسوق مع أجمل شتاء بالعالم

المصدر: الشارقة- البيان

شهد مراكز التسوق المنتشرة في إمارة الشارقة، أجواء حافلة بالمفاجآت الوفيرة، والتجارب الترفيهية الحصرية، فضلاً عن العروض الترويجية، وفرص الفوز بمئات الهدايا والجوائز القيّمة، إلى جانب قضاء أمتع الأوقات في أجواء شتوية، من خلال الموسم الثاني لعروض الشارقة للتسوق، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تحت شعار «العودة للتسوق»، وتستمر فعالياتها حتى الـ 13 من فبراير القادم، في مختلف مدن ومناطق الإمارة، بما يجعل أجواء الشتاء استثنائية في الإمارة الباسمة.

تسوّق واربح

تقدم مراكز التسوق الكبرى في الإمارة، العديد من الفرص للفوز بباقة من الجوائز، بقيمة أكثر من مليوني درهم لـ 120 فائزاً، تتضمن 7 سيارات فاخرة، تمنح للفائزين بالسحوبات التي تتم في نهاية كل أسبوع، بالإضافة إلى قسائم مشتريات وجوائز نقدية وهدايا قيّمة، من عطور فاخرة ودراجات هوائية، بقيمة 300 ألف درهم، كما تقدم مراكز التسوق عدداً من الجوائز القيّمة، مثل 4 سيارات فاخرة، وجوائز نقدية وعينية، من خلال التسوق من محالها التجارية.

خصومات كبرى

تتميز عروض الشارقة للتسوق، بباقة من الخصومات الكبرى، والتخفيضات الجاذبة، على تشكيلة واسعة وكبيرة من المنتجات والأزياء التي تعرضها عشرات الجهات والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث، لذلك، فإن الشارقة اليوم، هي الوقت الأنسب للتسوق، بكل ما ترغب به، وتتوق لاقتنائه أنت وعائلتك.

فعاليات ترفيهية

حرصت اللجنة المنظمة على توفير برنامج حافل بالفعاليات الترفيهية، التي تم تنظيمها في الأماكن الداخلية والخارجية، للتمتع بالأجواء الشتوية الملائمة لكافة أفراد الأسرة، من خلال الألعاب المشوقة والمسابقات الحية، والأماكن الترفيهية الآمنة للأطفال، التي تجعل تجربة المتسوقين حافلة بالمفاجآت السارة.

أشهر المطابخ والمطاعم

تشتهر مراكز التسوق في إمارة الشارقة، باستقطابها لأشهر المطابخ والمطاعم العالمية، التي تكمل المشهد الترفيهي بتناول أشهى الأطباق العربية والغربية، في نخبة من ألمع الأسماء.

صحة وسلامة المجتمع

تضع اللجنة المنظمة لعروض الشارقة للتسوق والمراكز التجارية المشاركة، صحة وسلامة المتسوقين والزوار، على رأس أولوياتها، من خلال تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية، لجعل تجربة التسوق والترفيه آمنة للجميع.

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