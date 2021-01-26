"دبليو كابيتال" أكثر شركات الوساطة مبيعاً لمشروعات "بن غاطي" في دبي

المصدر: دبي - البيان

تصدرت شركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية"، أكثر الشركات مبيعاً لمشروعات شركة "بن غاطي للتطوير العقاري" في إمارة دبي خلال عام 2020.



وفي معرض تعليقه، قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال للوساطة العقارية"، إن تحقيق (دبليو كابيتال) الصدارة على رأس الأكثر مبيعات لمشروعات شركة بن غاطي الرائدة عالميا في مجال التطوير العقاري ومقرها دبي- ما هو إلا إنجاز جديد يضاف لقائمة إنجازات الشركة ويعكس كفاءة التسويق متحدية الأزمات التي حدثت خلال العام الماضي.

وأضاف الزرعوني، أن هذا النجاح تحقق رغم التداعيات التي صاحبت تفشي جائحة كورونا المسجد؛ وتوقف كافة الأنشطة الاقتصادية بالعام الماضي، مؤكدا أن "دبليو كابيتال" تستهدف التواجد بقوة ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح الزرعوني، أن شركته نجحت في تسويق مشروع "بن غاطي أفينيو" الذي يقع في منطقة الجداف في مدينة دبي الطبية، مستفيدة من الخصم الذي قدمته "بني غاطي" بنسبة 25% لعملاء "دبليو كابيتال" وكانت الأسعار تبدأ من 690 ألف للوحدة التي تتألف من غرفة وصالة.

وأشار إلى أن تسليم هذا المشروع سيكون في عام 2022، ومتاح تملك حر لجميع جنسيات الأجانب، مؤكدا أن "بن غاطي" تعد واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في دولة الإمارات وإمارة دبي في ظل نسب التزام عالية بمواعيد التسليم.

وكانت "بن غاطي" قد أطلقت نحو 35 مشروعا منذ عام 2015 تم تسليم منها نحو 31 مشروعا حتى الآن.

ويقع مشروع " بن غاطي أفينيو" في منطقة الجداف ويمتد على مساحة تبلغ حوالي مليون قدم مربع، وهو برج سكني مكون من 35 طابقاً يضم 665 وحدة سكنية مكونة من 454 شقة من غرفة نوم واحدة، و110 شقق من غرفتي نوم، و58 شقة من ثلاث غرف نوم، و28 من فلل تاون هاوس تضم ثلاث غرف نوم.

ويضم المشروع الذي تبلغ قيمته 600 مليون درهم العديد من المرافق بما في ذلك قاعة رياضية، حمام سباحة، مسبح للأطفال، منطقة لعب للأطفال، متجر للبيع بالتجزئة، ردهة استقبال كبيرة، مواقف للدراجات، 7 طوابق من مواقف السيارات المغطاة، ومصعد بانورامي. كما يتميز المبنى بإطلالات مباشرة على خور دبي وأفق دبي الشهير.

أما مشروع "ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز"، ذكر الزرعوني، أنه تم إنجاز 90% من هذا المشروع والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 400 مليون درهم حسبما أعلنت "بن غاطي للتطوير".

ويعتبر "ميلينيوم بن غاطي ريزيدنسز" مشروعاً مستوحى من سلسلة "فنادق ومنتجعات ميلينيوم". ويقع على "قناة دبي المائية" في منطقة "الخليج التجاري" التي تعتبر عاصمة الأعمال العصرية لإمارة دبي.

ويتضمن المشروع 230 وحدة من فئة "استوديو"، وشققاً من غرفة وغرفتي نوم، كما يوفر مجموعة من وسائل الراحة المستوحاة من فنادق "ميلينيوم" العالمية، بما يضمن نمط حياة فاخراً لكل المقيمين في المبنى.

ويجذب هذا المبنى الأيقوني، المقرر تسليمه في الربع الأول من عام 2021 عدداً كبيراً من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وأفاد الزرعوني، بان مشروعات "بن غاطي" تحظى بثقة كبيرة من المستثمرين والمحافظ العقارية كذلك المؤسسات المالية الكبرى.

وتدير "بن غاطي"، ذراع التطوير العقاري في الشركة الأم "بن غاطي القابضة"، حالياً أكثر من 40 مشروعا بقيمة تزيد على 3.5 مليارات درهم في أنحاء جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدةً بما في ذلك شراكتها الاستراتيجية مع فنادق ومنتجعات ميلينيوم.

وتعمل الشركة حالياً في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، وواحة دبي للسيليكون، والجداف، ومرسى دبي، ودائرة قرية جميرا، وليوان، ومجمع دبي لاند ريزيدنس، بالإضافة إلى مشروع تجاري ضخم في دبي يغطي مساحة مليون قدم مربع. وتمتلك الشركة خططاً جريئة للتوسع في لسنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.

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