"زوهو" تتعاون مع "فلات 6 لابز" لتسريع التحول الرقمي للشركات الناشئة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت "زوهو"، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من دبي مقراً لها، دخولها في شراكة استراتيجية مع "فلات 6 لابز"، مسرّعة الأعمال وشركة الاستثمار الأولي الرائدة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب هذه المبادرة التعاونية، ستتمكن الشركات الناشئة المرتبطة مع "فلات 6 لابز" في الإمارات من الاستفادة من الوصول إلى حزمة تطبيقات "زوهو" التجارية.

ويشمل ذلك "زوهو ون"، وهو عبارة عن مجموعة موحدة قائمة على التخزين السحابي تضم أكثر من 45 تطبيقاً لإدارة المبيعات، والتسويق، وإدارة الشؤون المالية، وإدارة الموارد البشرية، وعمليات تجارية أخرى.

حيث ستساعد الشراكة الشركات الناشئة في مراحلها الأولى في الإمارات في التغلّب على عوائق دخول السوق والاستفادة من خطة اعتماد تكنولوجيا فعالة من حيث التكلفة لتحقيق المرونة الرقمية في عملياتها التجارية.

وقال حيدر نظام، رئيس شركة "زوهو كورب" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: المنصة الرقمية المتكاملة القادرة على ربط وظائف الأعمال بسلاسة ستصبح ذات أهمية وفائدة أكبر للشركات في عالم ما بعد الوباء.

وفي ضوء إقبال العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين على الاتصال بالانترنت على نحو متزايد، فإنه يمكن للأعمال، لا سيما الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، الاستفادة بشكل كبير من أدوات المشاريع المدعومة بالتقنيات السحابية، التي توفر نشراً سريعاً وأيضاً قابلية التطور بسلاسة بالتزامن مع نمو الشركة.

وتلتزم "زوهو"، من خلال هذه الشراكة مع "فلات 6 لابز"، بتمكين منظومة الشركات الناشئة في الإمارات رقمياً لإتاحة إمكانيات جديدة للنمو والمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وقال صالح عباس، مدير أول برامج في شركة "فلات 6 لابز البحرين": متحمسون لشراكتنا مع "زوهو كورب" وللفوائد التي ستوفرها لمحفظتنا من الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة.

إن المجموعة الواسعة من التطبيقات التجارية لدى "زوهو" ستزوّد مؤسسي الشركات الناشئة العاملين معنا بالموارد التكنولوجية اللازمة لتبسيط العمليات التجارية وتنمية أعمالهم بشكل استراتيجي. ونتطلع قدماً للعمل عن كثب مع شريكنا الجديد في مجالات تعاون أخرى في المستقبل.

وقال حسن منسي مدير برامج - ستارت ايجيبت، "فلات 6 لابز": تلبية احتياجات شركاتنا الناشئة، المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة، شكّل دوماً أولوية قصوى بالنسبة لنا في "فلات 6 لابز"، وذلك بصرف النظر عن السوق الذي نعمل به.

ولطالما شعرنا بالحماس تجاه العمل مع شركاء يقدمون حلولاً مصممة خصيصاً للشركات الناشئة، ونحن على ثقة بأن العروض التي توفرها "زوهو" ستمكّن شبكتنا الإقليمية من الشركات الناشئة من تسريع وتيرة نموهم. ونتطلع قدماً لشراكة طويلة الأجل مع "زوهو" ولتحقيق مزيد من النجاح في المرحلة المقبلة.

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