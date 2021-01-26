«زبوني» تحصل على استثمار بقيمة 5 ملايين دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت زبوني، الشركة المتخصصة في توفير الحلول الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، جمعها 5 ملايين دولار ضمن السلسلة الأولى للتمويل تحت اسم «السلسلة أ». ويأتي هذا الاستثمار الممنوح من قبل صندوق مقره العاصمة البريطانية لندن في سبيل توسيع ودعم فريق زبوني عبر أسواق الشركة الأساسية في الإمارات والسعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. وقامت الشركة بالبدء باستثمار الدعم عن طريق تعيين موظفين رئيسيين جدد عبر أقسام تطوير المنتجات وتحليل البيانات والتسويق وقسم نجاح العملاء الذي ينعكس أثره على ارتفاع أعداد الأعمال الناجحة في المنطقة.

وقال رامي عساف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لزبوني: لدينا أمل كبير بنجاح زبوني في مهمتها للمساعدة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أدوات التجارة الرقمية الرئيسية، ودعم أصحاب الأعمال الجدد لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها. ومن خلال الدعم الممنوح لنا، سنقوم بالاستثمار في الأفراد لتطوير خدمات ومنتجات أفضل لأصحاب الأعمال وتعزيز تجربة العملاء باستخدام أفضل التقنيات والإبداعات الحديثة.

ويأتي تمويل زبوني في ظل تقارير تشير إلى استثمار أكثر من مليار دولار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 وفق تقرير الأسواق الناشئة لعام 2021 الصادر من MAGNiTT. ويذكر أن هذا المبلغ يعتبر أعلى بنسبة 13% مما كان عليه في عام 2019.

ومنذ إنشائها في 2017، استمرت زبوني بالنمو المستقر داعمةً بذلك نظاماً مزدهراً ومثمراً لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدم زبوني خدماتها لمجموعة واسعة من الشركات، حيث تشمل هذه الخدمات تقنيات إنشاء الفواتير وتمكين الدفع وإنشاء المتاجر الرقمية ودعم العملاء بشكل مباشر. وفي مطلع العام الحالي، أعلنت الشركة أنها سجلت نموّاً ضخماً في 2020 بنسبة 600٪ في أعداد العملاء. وبالنسبة لوضع زبوني مع بداية 2021، فهي تقوم بدعم آلاف أصحاب الأعمال بتعاملات تبلغ عشرات الملايين شهرياً ليصل عدد العملاء الذي يتعامل معهم التجار من خلال زبوني إلى أكثر من 150,000 عميل.

وصبّت منصة زبوني، التي بدأت كمشروع تجاري مبني على المحادثة وإمكانية الدفع عبر الواتساب، اهتمامها في الأشهر الـ 12 الماضية على تنويع خط إنتاجها لتوفير مجموعة متكاملة من أدوات دعم وتمكين الأعمال والعملاء ليلعب هذا التطور الاستراتيجي دوراً رئيسياً في زيادة أعداد أصحاب الأعمال الجدد والمحافظة على استمرارية التعامل مع أصحاب الأعمال الحاليين على زبوني عبر جميع الأسواق الجغرافية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز