«الصكوك الوطنية» تطلق مبادرة شكر لخط الدفاع الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الصكوك الوطنية» الشركة العاملة في مجال الاستثمار والادخار في الإمارات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إطلاق مبادرة شكر وتقدير لخط الدفاع الأول، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل سلامة المجتمع. والتي تهدف من خلالها إلى تقديم حسابات ادخار برصيد 1.000 درهم.

وستبدأ الشركة بسحوبات أسبوعية على مدار أربعة أسابيع وقابلة للتمديد، وسيحصل كل فائز في هذه السحوبات على مبلغ 1.000 درهم وبفتح حساب توفير من دون عناء، لمساعدتهم في بدء رحلة الادخار. واللافت في هذا المبادرة، أنها لا تتوجه للأشخاص الذين لديهم حسابات في الشركة، بل يمكن لأي شخص من العاملين المصنفين ضمن خط الدفاع الأول في الإمارات، الدخول إلى هذا السحب من خلال تعبئة بياناته الخاصة على الموقع الخاص بالحملة على موقع الصكوك الوطنية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة «الصكوك الوطنية» محمد قاسم العلي، عن شكره وامتنانه العميق للعاملين في خط الدفاع الأول، على الجهود الجبارة التي قاموا بها، خصوصاً أنهم وضعوا حياتهم على المحك أمام فيروس كورونا المستجد، وذلك لضمان أمن وسلامة بقية أفراد المجتمع.

وقال إن هذه الحملة، هي عبارة عن مبادرة شكر بسيطة للجنود المجهولين الذين خاطروا بأرواحهم في سبيل حماية الوطن الغالي ومجتمعه، مشيراً إلى أن كل ما يُمكن أن يُقدم لا يفيهم حقهم، ولا يعبر إلا عن جزء بسيط من الجميل الذي نحمله لهم.

وأشار إلى أن الحملة، تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية، التي تعهدت «الصكوك الوطنية» بأن تلعب دوراً فاعلاً فيها، لافتاً إلى أن عدم تخصيص الحملة لأصحاب الحسابات في الشركة إسوة بالحملات السابقة، يأتي في إطار إعطاء أكبر فرصة للعاملين في صف الدفاع الأول من كل أنحاء الإمارات، بالفوز في هذا السحوبات.

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