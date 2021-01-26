موانئ دبي العالمية توقع عقد امتياز لمدة 20 عاماً مع أنغولا

المصدر: دبي ــ البيان

وقعت موانئ دبي العالمية أمس عقد امتياز لمدة 20 عاماً مع حكومة أنغولا لتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء لواندا، أكبر موانئ أنغولا.

وتأتي هذه الخطوة عقب المناقصة العالمية التي طرحتها الحكومة الأنغولية مؤخراً، وبعد أن قامت لجنة التقييم التي شكلتها وزارة النقل الأنغولية باختيار موانئ دبي العالمية بصفتها مقدم العطاء المفضل، للدخول في مباحثات مع حكومة أنغولا حول عقد الامتياز.

وبموجب العقد، ستقوم موانئ دبي العالمية باستثمار نحو 700 مليون درهم «190 مليون دولار أمريكي» خلال فترة الامتياز التي تمتد لعشرين عاماً. وتتضمن تلك الاستثمارات إعادة تأهيل البنية التحتية الحالية، وإضافة معدات جديدة بهدف الارتقاء بجودة العمليات حسب المعايير العالمية ورفع كفاءة المحطة، مما يحقق الهدف الأوسع للشركة والمتمثل في زيادة سعة المحطة إلى ما يقرب من 700 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً.

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