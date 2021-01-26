195.3 مليون دولار أرباح البنك العربي العام الماضي و12 % توزيعات الأرباح

المصدر: دبي- البيان

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي بعد الضرائب والمخصصات 195.3 مليون دولار في نهاية 2020 مقارنة مع 846.5 مليون دولار في نهاية العام 2019، بتراجع نسبته 77%. وحافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليارات دولار مقارنة بـ9.1 مليارات دولار في 31 ديسمبر 2019.

وتعاملت مجموعة البنك العربي مع جائحة «كورونا» من خلال مركز مالي قوي وسيولة عالية، ونظراً للظروف الاقتصادية العالمية، واصل البنك خلال عام 2020 اتباع سياسته المتحفظة برصد مخصصات إضافية تحوطاً لمواجهة التحديات الاقتصادية، التي تعصف بالمنطقة والعالم، وقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% لعام 2020.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة: فرض فيروس «كورونا» أعباء كبيرة على كل القطاعات الاقتصادية، أدت إلى انخفاض معدل النمو وارتفاع نسب البطالة، حيث قامت الحكومات والبنوك المركزية في العالم باتخاذ عدد من القرارات، التي من شأنها التخفيف من حدة هذه الجائحة على الاقتصاد، وأضاف أن البنك استطاع التعامل بكفاءة مع هذه المستجدات والمحافظة على نسب سيولة مرتفعة وملاءة مالية قوية.

وأوضح نعمه صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك يرتكز على ميزانية متينة مدعومة بقاعدة سيولة مرتفعة ومركز مالي قوي يدعمه في تخطي العديد من التحديات، وتعزيز فرص النمو.

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