«ألبن كابيتال» تستعد لتوفير خدمات مالية إسلامية

المصدر: دبي - البيان

تستعد «ألبن كابيتال» و«ألبن أسيت أدفايزرز» (ألبن)، اللتان تتخذان من دبي مقراً لهما، لتوفير خدمات مالية إسلامية، وأعلنتا في هذا السياق تشكيل «هيئة الرقابة الشرعية» التي ستتولى الإشراف وتقديم المشورة حول المسائل المتصلة بالشريعة الإسلامية في ممارسة الأنشطة المالية الإسلامية، بما في ذلك «الاستشارات الشرعية» و«التدقيق الشرعي».

وتعاقدت «ألبن» مع شركة «منهاج للاستشارات»، المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات المالية الشرعية، لتصبح مستشاراً لمحفظة عروضها الإسلامية. وتضم «هيئة الرقابة الشرعية – ألبن» علماء معروفين، منهم الشيخ الدكتور محمد القري، رئيس «هيئة الرقابة الشرعية»، والشيخ الدكتور أمين فاتح والشيخ عبد الستار القطان، أعضاء في الهيئة.

وقال الشيخ الدكتور محمد القري، رئيس الهيئة الشرعية: «يشهد قطاع التمويل الإسلامي نمواً متسارعاً على مدار الأعوام القليلة الماضية ويواصل نموه حتى في ظل الجائحة.

والرغبة في الاستثمار والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في ارتفاع، ونشهد توجه العديد من الشركات غير الإسلامية إلى تأسيس منصات عروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، من أجل توفير حلول مالية مهيكلة للصكوك في المقام الأول. ومع ذلك، تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية تحدي غياب القواعد والتشريعات الموحدة عالميا.

ومن هنا، تسهم المبادرة، التي اتخذتها الإمارات لبناء إطار تشريعي عالمي موحد، في جمع علماء المسلمين من مختلف أنحاء العالم لمعالجة أوجه التباين هذه والحدّ منها، مما سيشجع الشركات على تأسيس منصات إسلامية. وعليه، يأتي قرار «ألبن» بتأسيس منصة إسلامية في الوقت المناسب، وبالنظر إلى سجلها الحافل بالإنجازات فإن نجاحها مضمون إن شاء الله».

عروض

وأيد الشيخ الدكتور أمين فاتح والشيخ عبد الستار القطان وجهة نظر الشيخ الدكتور محمد القري. وتسعى «ألبن» لإطلاق عروضها الخاصة من المنتجات الإسلامية بمجرد تلقيها موافقة سلطة دبي للخدمات المالية على مزاولة نشاط الخدمات المالية الإسلامية من خلال «نافذة إسلامية» خلال الأشهر المقبلة.

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